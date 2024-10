Beirut esplode di sfollati: la città allo stremo 

Beirut. La capitale è allo stremo, invasa da comunità di sfollati appoggiati sui marciapiedi, nelle piazze, nei cantieri dei palazzi in costruzione, nei centri fieristici, negli alberghi abbandonati e con le pareti ancora crivellate dei colpi della guerra civile conclusasi formalmente mezzo secolo fa. Proprio nel quartiere centrale di Hamra, in un albergo di terza categoria in disuso da anni, la tensione è salita alle stelle quando l’esercito - lo stesso chiamato, da alcuni, a difendere il Paese dall’aggressione israeliana e, da altri, a disarmare Hezbollah - è dovuto intervenire per tentare di evacuare l’edificio. Il palazzo era stato occupato da famiglie originarie del sud, una delle aree maggiormente colpite dalla furia dei raid israeliani assieme alla valle della Bekaa e alla periferia della capitale.

Beirut, secondo alcuni media, «sta letteralmente esplodendo di sfollati». «I boati delle esplosioni nel rione vicino si confondono con le urla provenienti da gruppi di persone che si azzuffano per strada». «Il sistema di protezione sociale del Libano è in grossa difficoltà e il governo deve agire con misure urgenti», è l'appello dell’Arab Reform Initiative, un think tank panarabo con base anche a Beirut. «Il governo dovrebbe aiutarci ma è del tutto assente», afferma Zeina Shaaban, ricercatrice di studi sociali all’Università statale della capitale.

Il Paese è da cinque anni alle prese con la peggiore crisi finanziaria della sua storia. Secondo l’Onu, più dell’80% della popolazione residente sopravvive sotto la soglia di povertà. Da quando, a metà settembre, Israele ha avviato la nuova escalation la situazione è precipitata velocemente e gli sfollati sono più di un milione, su un totale di meno di 6 milioni di abitanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA