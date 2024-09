Beirut, città fantasma tra le macerie e il lutto  

Beirut. Le urla gridate dalle donne alle finestre della periferia sud di Beirut sono tutte per l’uccisione da parte di Israele del sayyid Hasan Nasrallah, per più di 30 anni leader di Hezbollah e figura tanto osannata quanto eterea da esser considerata da molti una presenza “eterna”. Il Libano è rimasto per lo più sotto choc anche se non sono mancati i festeggiamenti di alcuni gruppi di persone che a Tripoli e alla periferia nord della capitale hanno inneggiato alla morte di Nasrallah. Come accaduto in alcune parti della Siria. Silenzio di pietra su gran parte dei quartieri della capitale e di altre città del paese. «Tutti i negozi sono chiusi. In giro non c’è nessuno», racconta Ruba dal quartiere Badaro, poco distante dal rione sciita di Shiah, bombardato da Israele. Proprio al ritmo dei boati dei raid aerei israeliani, moltissimi hanno sperato che le notizie della morte di Nasrallah, leader dal 1992, venissero smentite. Così non è stato.

