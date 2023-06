Il Governo cala la carta dell’ex ministro dell’Economia Daniele Franco per la presidenza della Bei, la Banca europea per gli investimenti, molto attiva nel nostro paese con 10 miliardi di finanziamenti. L'annuncio dell’attuale titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti, di fatto sgombera ancora più la strada a Fabio Panetta per la nomina a governatore della Banca d'Italia, decisione che dovrà essere presa in autunno.