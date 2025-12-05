«Beffato dal click day, non ho più un medico» 

«Non è giusto. Io e mia moglie siamo stati tagliati fuori dalla lista di pazienti del dottor Zuncheddu. Per essere riammessi abbiamo seguito le istruzioni della Asl e quando la piattaforma Zenteweb è andata in tilt, al customer service ci hanno detto di usare la mail: nulla, siamo stati superati da chi ha inviato la richiesta dopo di noi. Una fregatura». Carlo Mameli, 69enne di Guspini, non si dà pace. Dal 18 novembre non ha più un medico di famiglia e, qualora gli servisse, dovrà rivolgersi all’Aspal, l’ambulatorio straordinario per chi non ha un posto nelle agende dei medici in paese.

Corsa contro il tempo

«Ho scritto alla Asl per sapere come fosse stato possibile, poiché parlando con dei miei compaesani ho scoperto che loro erano stati ammessi pur avendo inviato la pratica dopo di me: non mi hanno dato alcuna spiegazione». Il pellegrinaggio di Mameli non è finito lì. «Sono andato dai carabinieri che mi hanno consigliato di rivolgermi a un avvocato o a una associazione dei consumatori». E il giorno dopo alla Guardia di finanza. «Stessa risposta. Volevo sapere quale procedura seguire per avere la loro attenzione. Quando ho capito di non avere speranze, sono andato via».

La situazione nel paese del Linas si è fatta più complicata nelle ultime settimane quando per poter frequentare la scuola di specializzazione in Medicina generale, il dottor Carlo Zuncheddu ha dovuto rinunciare a mille dei suoi 1.800 pazienti. La Asl lunedì 17 novembre ha azzerato l’agenda del medico e il giorno successivo con un click day ha riaperto le iscrizioni attraverso tre canali (indicati dall’azienda sanitaria anche sul sito web): il portale ZenteWeb, le farmacie abilitate e i servizi online della Asl. «Quel giorno alle 8,25 ero già collegato con il mio spid su Zenteweb. Ho atteso inutilmente di poter effettuare la scelta del medico per me e mia moglie – racconta il 69enne –. Dopo mezz’ora ho chiamato il call center e una voce automatica mi ha informato che su quel canale non potevo procedere e che mi sarei dovuto rivolgere ai servizi Asl. Alle 10,04 ho inviato la pratica, ma il 20 novembre mi hanno informato che il dottor Zuncheddu aveva raggiunto il massimale di 800 pazienti. Per me c’era l’Aspal. Eppure mi era stato detto che Zenteweb era il modo più sicuro, invece è andato in tilt e quando si è sbloccato – un paio d’ore dopo – alcuni miei compaesani hanno inviato la richiesta e sono stati accettati. Loro hanno un medico e noi no, eppure la loro pratica è arrivata dopo la nostra».

L’appello

Tutte le richieste di chiarimenti da quel momento sono state inutili. «Chiedo l’annullamento della graduatoria perché non legale – ha scritto Mameli alla Asl –. Diversamente non avendo risposte credo che inoltrerò richiesta alle istituzioni giudiziarie per chiarezza sul procedimento».

