Beffa per la Primavera, raggiunta al 96’ dall’Empoli 

Cagliari (4-3-1-2) : Iliev, Idrissi, Catena, Cogoni, Arba, Carboni (47’ st Malfitano), Marcolini, Sulev (40’ st Deriu), Desogus (20’ st Achour), Vinciguerra, Konate. In panchina Renna, Conti, Pintus, Pulina, Balde, Franke, Trepy, Casali. Allenatore Pisacane.

Empoli (3-4-1-2) : Stubljar, Indragoli, Stassin, Boli, Mannelli (42’ st Barsotti), Vallarelli, Bacci, Bacciardi (22’ st El Biache), Sodero (42’ st Fini), Bucancil (15’ st Ansah), Corona. In panchina Seghetti, Gaj, Majdanzic, Stoyanov, Falcusan, Tosto, Kaczmarski. Allenatore Birindelli.

Arbitro : Silvestri di Roma 1.

Reti : 11' pt Konate, 51’ st Vallarelli.

Note : ammoniti Desogus, Marcolini, El Biache, Vallarelli. Recupero 1’ pt, 5’ st.

Che beffa per il Cagliari Primavera. I rossoblù, in vantaggio dall’11’, si sono fatti raggiungere dall’Empoli al 96’. Apre le marcature Konate, all’11’, su assist di Desogus. Sempre Konate si divora il raddoppio con un destro al volo che si spegne sul fondo. L’Empoli risponde con Corona ma Iliev è reattivo. Al 23’ Sodero sfonda in area e conclude fuori. Il Cagliari si rivede al 28’ sul colpo di testa di Vinciguerra. Ospiti vicini all’1-1 con Corona che spedisce fuori da buona pozione. Ritmi più bassi nella ripresa. Il Cagliari sembra in pieno controllo della gara ma al 96’ arriva la doccia fredda: errore di Cogoni, Vallarelli ne approfitta e pareggia.

