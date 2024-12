Beffa finale per la leonardo 

Trasferta amara per la Leonardo nella nona giornata di Serie A2 Élite. In Friuli i cagliaritani sono stati sconfitti per 3-2 in rimonta sul campo del Maccan Prata dopo essere andati sul doppio vantaggio con le reti di Morando e Garcia: il gol decisivo è arrivato a meno di due minuti dalla fine.

La gara

Il match inizia nel migliore dei modi per la squadra allenata da Petruso. Dopo ottantotto secondi la Leonardo trova il gol dell’1-0 con Vincenzo Morando, bravo a inserirsi e infilare il pallone alle spalle di Bernardi. Il Maccan Prata prova a rispondere ma sono ancora gli arancioneri a rendersi pericolosi con Acco, che va vicino al raddoppio. Erbì dall’altra parte nega il pari ai padroni di casa, che insistono con Del Piero, Spatafora e Botosso. Al 18’ arriva il 2-0 della Leonardo firmato da Marcio Garcia dopo i tre miracoli del portiere di casa Bernardi. Passano appena venti secondi dal successivo calcio d’inizio e il Maccan Prata accorcia con Martinez. All’intervallo si va così sul 2-1 per la Leonardo.

Il secondo tempo

A inizio ripresa i cagliaritani vanno vicini al terzo gol con Demurtas. Poco dopo, al 5’ del secondo tempo, arriva invece il gol del pari dei padroni di casa firmato da Benlambrabet su assist di Girardi. I due ci riprovano poco dopo a ruoli invertiti senza trovare la rete. Sul 2-2 la Leonardo torna a rendersi pericolosa con Demurtas, che trova ancora l’opposizione di Bernardi. La parità sembra destinata a resistere fino al suono della sirena finale, con la formazione di Petruso che si gioca anche la carta del portiere di movimento quando ne ha l’occasione. A poco meno di 2’ dal termine della gara la scelta viene però punita da Martinez, che a porta vuota segna il decisivo 3-2. L’ultimo assalto non basta. La Leonardo incassa la quarta sconfitta consecutiva in campionato, seppur di misura, e ritorna in Sardegna a mani vuote.