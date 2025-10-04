Beffa finale per il Terralba 

Calcio Pirri 2

Terralba F. Bellu 2

Calcio Pirri (4-3-3) : Serra, Atzori (9’ st Adamo), F. Loi, Civile (26’ st Mattana), Pedditzi (9’ st Camara), Palmas, Nenna, Corda, F. Porru (9’ st Marco Sanna), O. Loi (19’ st V. Loi), Cabiddu. In panchina Massimiliano Sanna, Saadi, Bellanza, Orrù. Allenatore Davide Meloni.

Terralba (4-4-2) : Toro, Orrù, Lasi, Mereu, Cherchi, Concu (19’ st Grussu), Ciarniello, Pitzalis (15’ st Grasso), Frongia (36’ st Uliana), A. Sanna (39’ st E. Porru), Corda (25’ st Iesu). In panchina Manzato, Angioi, Corona, Zoccheddu. Allenatore Daniele Porcu.

Arbitro : Federico Sanna di Oristano.

Reti : pt 33’ A. Sanna; st 11’ A. Sanna, 33’ V. Loi, 48’ M. Sanna.

Note : ammoniti Nenna, Atzori, Camara, F. Porru, Toro, Pitzalis e Orrù; recupero 1’ pt e 7’ st.

Pula. Sotto di due reti, il Calcio Pirri compie un’altra impresa e agguanta il pareggio nel finale contro un ottimo Terralba, confermandosi imbattuto in campionato ma scivolato a -4 dal Guspini capolista. Una grande prova di carattere per la squadra di Davide Meloni, che dopo aver fermato il Castiadas conquista un altro punto prezioso contro gli uomini di Porcu, secondi della classe proprio con i sarrabesi. Tanto rammarico per gli ospiti, che si erano portati sul doppio vantaggio grazie alla doppietta dell’esperto Andrea Sanna ma si sono visti sfuggire la vittoria in pieno recupero.

La gara

La prima frazione è equilibrata, con poche emozioni. Al 25’ Atzori mette in mezzo un buon cross dalla destra, Nenna colpisce di testa dal dischetto ma Fabio Toro è attento e blocca. Al 33’ il Terralba passa in vantaggio approfittando di un errore difensivo: Pedditzi serve all’indietro Serra che nel tentativo di rinvio colpisce Andrea Sanna, bravo a intercettare e spedire la palla in rete.

Nella ripresa, all’11’, arriva il raddoppio: Camara, appena entrato, colpisce di testa all’indietro servendo involontariamente Andrea Sanna che intuisce e supera Serra in uscita. Al 18’ il Terralba sfiora il tris: Iesu prova un pallonetto, Serra è battuto ma il pallone colpisce l’incrocio dei pali.

Al 33’ il Pirri accorcia: traversone dalla destra di Valentino Loi, Nenna si fa trovare pronto sul secondo palo e insacca. Il pari arriva al 48’: Valentino Loi serve al limite Nenna che salta una serie di avversari e appoggia per Marco Sanna, freddissimo nel battere Toro con un tocco d’esterno.

RIPRODUZIONE RISERVATA