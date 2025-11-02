beffa finale per il quartu 

Sfuma a dieci secondi dalla fine la prima vittoria casalinga del Quartu in Serie A2. Nella quarta giornata di campionato i biancorossi sono stati raggiunti sul 3-3 dal Futsal Cornedo proprio sul più bello e a Serginho e compagni è rimasto l’amaro in bocca.

In Serie B successi esterni per il Città di Cagliari e la San Sebastiano Ussana, pareggio interno per il Villaspeciosa, sconfitte per il Monastir e l’Elmas.

Il pari

Al PalaBeethoven il Quartu si deve accontentare di un altro pareggio, stavolta nella sfida contro il Futsal Cornedo. La formazione di Diana riesce a ribaltare l’iniziale vantaggio ospite firmato da Boschetto all’8’: al 13’ è Atzeni a rimettere in parità la sfida, mentre al 18’ è di Previdelli la rete del 2-1 con cui le squadre vanno negli spogliatoi. Nel secondo tempo il Futsal Cornedo spinge e al 9’ della ripresa arriva il 2-2 con Del Gaudio. Passano poco più di due minuti e sale in cattedra Serginho: il capitano dei padroni di casa riceve palla da Guti e con il destro piazza il colpo del 3-2 all’11’. Il Quartu manca però il colpo del ko per chiudere la pratica. I veneti invece ci credono fino all’ultimo e con il portiere di movimento, a soli dieci secondi dalla sirena, trovano il gol del 3-3 con Caiolotto.

Trasferte vincenti

In Serie B torna al successo il Città di Cagliari. La formazione allenata da Chicco Cocco si è imposta per 4-1 in trasferta a Roma contro lo Sporting Hornets grazie alle reti di Fois, Matza, Tricaricarico e Piaz. Vittoria esterna anche per la San Sebastiano Ussana, che conquista i primi punti del proprio campionato con il 4-2 sul campo del Cardano ‘91. Loddo segna l’1-1 a tre secondi dalla fine del primo tempo. Nella ripresa sono invece Curreli, Saddi e Atzeni a firmare la vittoria ussanese.

Pareggio e sconfitte

Buon punto del Villaspeciosa, che pareggia in casa contro la Roma. Sono Lai ed Ecca a ribaltare l’iniziale vantaggio giallorosso nel primo tempo e nella ripresa è lo stesso Ecca ad allungare sul 3-1. La Roma rientra sul 3-3 con il portiere di movimento, mentre il Villaspeciosa riesce a difendere il pareggio fino all’ultimo nonostante l’inferiorità numerica.

Trasferta amara, invece, per l’Elmas, che cade 6-1 contro il Domus Bresso con il gol della bandiera firmato da Cianchi. Sconfitta anche per il Monastir, che perde 5-4 in casa contro il Real Five Rho al termine di una gara sfortunata che ha visto i biancoblù colpire otto pali e sbagliare tre tiri liberi. Alla squadra allenata da Barbarossa non sono bastati i gol segnati da Meloni, autore di una doppietta, Marras e Bringas.

RIPRODUZIONE RISERVATA