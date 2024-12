Beffa finale per il Carbonia 

Calangianus 1

Carbonia 1

Calangianus (3-5-2) : Inzaina, Putzu, Secci, Perez, Dombrovoschi, Ciganha, La Valle (1’ st Saiu), Demurtas, Tusacciu (43’ st Marrazzo), Carlander, Sambiagio (27’ st Casula). In panchina Congiunti, Asara, Delogu, Serra, Giorgi, Ghisu. Allenatore Marini.

Carbonia (4-1-3-2) : D. Doneddu, Broglia, Chidichimo, Garcia, Ricci (41’ st Atzeni), C. Mancini, Isaia, Tocco, Filippi, Moreno (39’ st Santini), N. Mancini (34’ st Abbruzzi). In panchina Galasso, Caverzan, Carboni, F. Doneddu, Lambroni, Cocco. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Rete : 46’ st Dombrovoschi.

Note : espulso Filippi. Ammoniti Tusacciu, Filippi, Moreno.

CALANGIANUS. Pareggio in due tranche fra Calangianus e Carbonia. Nella prima, disputata fino al 29’ del primo tempo lo scorso 8 dicembre e poi sospesa per un infortunio al direttore di gara, il Carbonia si trovava in vantaggio grazie al gol di Tocco dopo 5’. Ieri, come da regolamento, la gara è ripresa dal minuto in cui era stata interrotta e per poco più di un quarto d’ora le squadre si sono affrontate a viso aperto. Con la ferma intenzione gli ospiti di mettere “quasi” al sicuro il risultato e i padroni di casa di provare quanto meno a riequilibrarlo.

Fino ad arrivare al completamento dei 45’, ad aprire le ostilità sono i giallorossi che al 30’ operano un cross assai invitante ma la conclusione finisce a lato. Dopo 3’ buona risposta ospite con Ricci il cui fulmineo tiro però trova pronto alla risposta Inzaina. Al 35’ e 38’ due invitanti cross di capitan Tusacciu non vengono sfruttati a dovere. A 2’ dal riposo un tiro di Tocco, autore del gol del vantaggio l’8 dicembre, si spegne sull’esterno della rete.

Dopo il riposo è Carlander al 5’ a chiamare Doneddu a un difficile intervento. Mentre al 16’ direttamente da calcio d’angolo è Demurtas a mettere i brividi alla retroguardia sulcitana. Ancora due occasioni per i locali attorno alla mezz’ora: prima Ciganha e subito dopo Perez vanno vicini al pari. Ma è il forcing finale a premiare gli sforzi del Calangianus, che oltretutto si avvantaggia della superiorità numerica per l’espulsione al 41’ di Filippi. Dopo che il direttore di gara concede 5’ di recupero, Perez suona la carica subito raccolta dai compagni e al 91’ giunge il meritato pareggio: Marrazzo, entrato da pochi minuti, mette nel cuore dell’area un allettante pallone che Dombrovoschi tramuta in gol svettando più in alto di tutti. Due minuti dopo la pattuglia Marini va vicina a far sua la gara, ma la staffilata di Saiu si stampa sul palo.

