Beffa dentro la galleria chiusa 

Prima la buona notizia: sopra la galleria di Mughina la roccia è compatta. Poi quella meno positiva: le indagini geologiche e quelle effettuate col geo-radar sono state concluse e hanno confermato che la calotta in cemento armato della volta in alcuni tratti è molto meno spessa del richiesto. Ma non in tutta l’infrastruttura, solo in alcuni tratti e soprattutto nel versante verso Mughina, dove in alcuni tratti è di circa 20 centimetri rispetto ai 70 centimetri necessari. C’è dunque da attendere per la riapertura di un’infrastruttura stradale strategica per Nuoro e per tutti i paesi del circondario, come chiesto anche dai consiglieri comunali di Oliena, in piena sindrome da isolamento ancor più dopo l’annuncio della chiusura da oggi per ristrutturazione del ponte du Badu’e Chercu, sulla Provinciale 22.

Progetto preliminare

Il Comune di Nuoro però ha già affidato il progetto preliminare per l’intervento di consolidamento della galleria di Mughina a un team di 15 ingegneri, progetto preliminare che con il nuovo codice degli appalti vale anche come definitivo. Appena si concluderà la fase di progettazione toccherà alla Regione che con l’Ois (Opere e infrastrutture Sardegna) dovrà bandire la gara e gestire l’avanzamento dei lavori finanziati su proposta dell’ex assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu con 10 milioni di euro. Insomma, un iter che ancora si annuncia lungo, dopo la chiusura della galleria (22 gennaio 2022) per lavori di ristrutturazione, subito bloccati perché hanno portato alla luce i difetti.

L’ex assessore

«Con la conclusione delle indagini sarà possibile partire ora con la progettazione preliminare. I tempi sono stretti e occorrerà lavorare per rispettarli e mandare in appalto l’opera rapidamente. Le risorse però sono già disponibili – ricorda Pierluigi Saiu -. Lo stanziamento dei 10 milioni di euro risale infatti al periodo in cui ricoprivo il ruolo di assessore dei Lavori pubblici. La galleria è chiusa da troppo tempo e l’inizio dei lavori sul ponte di Badu’e Chercu comporterà altri disagi. Spero che adesso, considerate le risorse disponibili e il soggetto attuatore in campo, si possa procedere in tempi rapidi con la conclusione della progettazione per poi passare, quanto prima, all’inizio dei lavori». Per un'opera che attende un’altra riparte. Oggi riaprirà il cantiere della strada di Toddotana.

RIPRODUZIONE RISERVATA