Beffa atroce, pari del Bari al 95’ su rigore 

Beffa atroce per il Cagliari che, dopo aver giocato in dieci quasi tutta la ripresa, subisce il gol del pareggio del Bari (1-1) al 95’ su calcio di rigore. Rossoblù in vantaggio dopo 90 secondi: pennellata da sinistra di Mancosu e tocco di testa vincente di Lapadula. La squadra di Ranieri gestisce il risultato e rischia poco. Nella ripresa, dopo 9 minuti, l’attaccante del Cagliari si fa espellere per uno doppio cartellino giallo. Il Bari attacca a testa bassa, creando poco. Ranieri gestisce bene i cambi e conserva il vantaggio. Ma, nell’ultimo tentativo del Bari, intervento scomposto di Makoumbou: è rigore. Antenucci non sbaglia.