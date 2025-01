Befane tra allegria e solidarietà 

Doni, allegria e solidarietà. “La Befana in Lambretta” è tutto questo. Ieri gli appassionati del Lambretta club Sardegna hanno indossato i panni della famosa vecchietta con lunghe scope ben legate alle Lambrette, rallegrando le vie e le piazze della città. Da Le Grazie all’ExMè tanti sorrisi per la festa dei bambini, diventata anche occasione di una raccolta fondi in beneficenza. Così assieme alla calza simbolo, i lambrettisti hanno donato un’offerta in denaro, ottenuta con il contributo del club e dei tanti che hanno partecipare, alla comunità alloggio per minori “Il mandorlo”. Servirà a sostenere attività di studio e ricreative che la cooperativa svolge per gli ospiti con l’obiettivo di dare una risposta immediata e concreta ai minori e alle famiglie in stato di disagio, offrendo loro costante protezione e un serio intervento educativo. Il Lambretta club Sardegna «vuole sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza per tutta la comunità del lavoro svolto dalla cooperativa». L’iniziativa solidale andrà avanti per tutto il mese di gennaio: si possono contattare i numeri telefonici 3494075866 (Irene) e 3890839897 (Giuseppe). Già ieri dopo la distribuzione delle caramelle ai piccoli riuniti all’ExMè, tappa finale della mattinata, i lambrettisti hanno fatto visita alla coop “Il mandorlo”.

