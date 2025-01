Befane in pediatria scortate dai vigili urbani 

Una piacevole sorpresa ha coinvolto l’ospedale Cto di Iglesias la mattina dell’Epifania: non una, bensì tre befane hanno fatto visita ai piccoli degenti ricoverati nel reparto di pediatria. Scortate dagli agenti della polizia locale e invitate dalle volontarie dell’associazione Abio di Iglesias, che da anni promuove progetti per minori all’interno degli ospedali del territorio e che come ogni anno si sono occupate di addobbare per le feste il reparto di pediatria, le befane hanno distribuito caramelle ai piccoli pazienti, regalando loro un momento di gioia e rendendo più lieve la loro permanenza in ospedale.

Oltre alle caramelle, le befane hanno donato un regalo a ciascuno dei bimbi ricoverati (fortunatamente pochi) e, in presenza del vicesindaco Francesco Melis, alcuni giochi di società destinati al reparto.

Tutti si sono detti soddisfatti per la riuscita di un appuntamento che era stato sospeso nel 2021 a causa dalle norme imposte dalla pandemia da Sars-CoV-2: «Grazie alla generosità e alla disponibilità della polizia locale – ha commentato Melis – la presenza degli agenti assume un significato ancora più speciale, rappresentando la vicinanza della nostra comunità a chi, in queste giornate, affronta momenti difficili». (m. l.)

