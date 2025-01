Befana, sindaco in festa tra i bambini 

La Befana a Galtellì arriva in visita di giorno, e va a incontrare i più piccoli, in ludoteca. Nella ludoteca natalizia "Lo scrigno magico" il sindaco Franco Solinas ha portato i dolcetti che la Befana «ha lasciato in anticipo nel mio ufficio, dove avrei dovuto incontrare i bimbi», dice il primo cittadino.

«Inizialmente il programma era diverso, li aspettavo in Comune, ma a causa di alcuni problemi organizzativi, l’appuntamento è saltato. Così, ho deciso di recarmi direttamente alla ludoteca, dove ho incontrato i piccoli della nostra comunità - aggiunge Solinas - La ludoteca rappresenta un importante servizio e una opportunità preziosa per i bambini di socializzare e partecipare a diverse attività ludiche e creative, dove possono esprimere la loro fantasia e divertirsi con giochi e laboratori tematici, e per noi è un motivo di orgoglio. E grazie ai laboratori ho ricevuto da parte loro un graditissimo regalo. La mia visita ha voluto sottolineare l'importanza di queste iniziative nel promuovere il benessere e la gioia dei più piccoli». L'amministrazione continua nel suo impegno per il benessere fisico e mentale di tutte le fasce d'età della comunità, con particolare attenzione per i più piccoli.

