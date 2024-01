Befana in piazza, mattinata di festa fra emozioni e dolci 

A cavallo della scopa si calerà dal palazzo Corrias in piazza Eleonora. E come sempre catturerà l’attenzione di grandi e piccoli: la Befana sabato sarà la grande protagonista. L’evento è organizzato dalla Consulta giovani insieme al Rotaract club di Oristano con la preziosa e indispensabile collaborazione del reparto Saf del comando provinciale dei vigili del fuoco: sarà un vigile infatti a vestire i panni della simpatica vecchina e a calarsi dall’alto con le tecniche speleo. Subito dopo i ragazzi della Consulta e del Rotaract distribuiranno calze con dolci e sorprese. «Ringraziamo il Comune e la Pro Loco per la fiducia nel nostro lavoro e nella collaborazione all’organizzazione – commenta la presidente della Consulta giovani, Giorgia Leo – E soprattutto ringraziamo i vigili del fuoco che anche quest’anno renderanno magico il giorno dell'Epifania». Sarà una mattinata di festa e allegria «i piccoli partecipanti avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica, grazie alla partecipazione dei vigili del fuoco potranno incontrare la Befana e ricevere le calze che abbiamo realizzato noi» conclude Maria Francesca Martini, presidente del Rotaract.

