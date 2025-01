Befana, appuntamento con l’Happyfania 

Domani, per la festa dell’Epifania, nella sede del Vab Sinnai, nella zona industriale, dove recentemente si è svolto il Vabbo Natale, appuntamento con “Happyfania”, manifestazione proposta dal Comune in collaborazione con l'associazione Vab Sinnai.

Il programma prevede a partire dalle 15,30 l’animazione con le Befane, distribuzione di dolciumi e caramelle, giochi gonfiabili, pista di pattinaggio e musica. Alle 17 premiazione per il miglior allestimento natalizio realizzato dai Comitati religiosi nelle piazze di competenza. Alle ore 17,30 dj-set con musica anni 90 a cura del dj Sergio Carreras.Durante tutta la serata sarà aperto un punto ristoro.

In un comunicato, l’amministrazione comunale fa un bilancio delle manifestazioni natalizie programmate per le scorse settimane, svoltesi in armonia e partecipazione. Da ricordare, dopo i mercatini in piazza e nelle strade, la serata con i “Calici d’autunno” in piazza Sant’Isidoro, “Le vie del Natale” tenutesi in diverse strada del centro abitato con migliaia di presenze, la mostra dei dolci e del cestino, la serata di fine anno in Piazza Sant’Isidoro e le 30mila presenze per visitare la casa del VabboNatale organizzata dallo stesso Vab che insieme al Comune propone ora la tappa del 6 gennaio. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA