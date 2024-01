Befana acrobatica, incidente e paura 

La scala che si chiude quando ancora le operazioni non erano concluse e con un uomo ancora sulla macchina. Alberto Carnevale, 50 anni, un vigile del fuoco esperto e attento, è la vittima di un incidente ad altissimo rischio avvenuto ieri mattina a Olbia. È successo tutto in un momento di festa e spensieratezza, mentre i bambini con i loro genitori festeggiavano la Befana, un appuntamento rinviato a ieri per il maltempo che il 6 gennaio aveva flagellato la città. I piccoli e tante famiglie olbiesi erano stati “convocati” sotto la grande ruota panoramica davanti al museo archeologico per una domenica di festa con la Befana acrobatica dei vigili del fuoco, ma qualcosa ieri è andato storto.

Operato d’urgenza

Alberto Carnevale è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi, anche se fortunatamente non in pericolo di vita. Il vigile del fuoco ha riportato la doppia frattura di una gamba con interessamento dei legamenti. Ieri pomeriggio è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le sue condizioni sono buone, ma solo tra qualche giorno gli specialisti potranno stabilire quali saranno le conseguenze dell’incidente. La dinamica dell’incidente è in via di ricostruzione, affidata agli stessi vigili del fuoco. Anche la Procura della Repubblica di Tempio è stata informata e sono partite le prime verifiche per individuare eventuali responsabilità nell’incidente. Di fatto si tratta degli atti preparatori di una vera e propria indagine.

La dinamica

L’episodio si è verificato in tarda mattinata, poco prima delle 12.30. Le persone, tante, avevano assistito allo spettacolo della Befana acrobatica. I vigili del fuoco, come è tradizione, lanciano dall’alto caramelle per i bambini e tutto è avvenuto dalla parte più alta della ruota panoramica La Maestosa. L’incidente si è verificato dopo l’esibizione acrobatica della quale uno dei protagonisti era stato proprio Alberto Carnevale. Finito lo spettacolo, il vigile del fuoco è salito sull’autoscala per raggiungere uno dei “raggi” della ruota. A quanto pare l’operazione si è resa necessaria per recuperare una cima. Carnevale si trovava sulla scala, quando è avvenuto qualcosa di imprevisto. La macchina ha infatti iniziato a ritirare il “braccio”. La scala ha iniziato a chiudersi e Carnevale è rimasto intrappolato negli ingranaggi. Il vigile del fuoco non è riuscito a sottrarsi dalla presa della scala. Sono stati i colleghi a soccorrerlo per primi per poi affidarlo all’equipaggio di una ambulanza della Croce Rossa. Tante persone hanno assistito, nello sgomento, all’incidente.

