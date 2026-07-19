Beer Fest, piazza Azuni pedonale: più luci che ombre 

Una pedonalizzazione definitiva forse verrebbe un po’ in salita, ma piazza Azuni ha dimostrato sabato, in occasione del Quartu Beer Fest organizzato dalla Pro loco, di poter chiudere al traffico senza particolari problemi almeno in occasione di particolari iniziative. Ed è stato un successo con tantissime persone che hanno affollato lo spazio al centro della città, tra la musica sul palco e gli stand dei birrifici artigianali sistemati in via Marconi.

Una festa che ha affollato anche le strade vicine fino a tarda notte, con tanti giovani, rendendo la città viva come non si vedeva da tempo. E anche il traffico, deviato nelle strade parallele, ha bene o male retto l’urto perché come ha detto Francesca Pillolla in coda per svoltare in via Brigata Sassari, «ovunque quando c’è un concerto o una festa c’è un po’ di traffico. Ma ben vengano queste iniziative. Pazienza poi se devi fare un po’ di coda non sarà così terribile».

In piazza è stata festa grande con il concerto dei Sikitikis che ha richiamato un pubblico arrivato anche dagli altri centri. «Io sono venuta da Cagliari perché sapevo che c’era questa iniziativa» dice Anna Pinna 75 anni, «con questo caldo che ci tiene prigionieri in casa, è bello almeno la sera poter uscire dove c’è qualcosa». Seduta accanto a lei Graziella Castoni aggiunge, «la zona pedonale qui in piazza per queste iniziative va benissimo. Quello che non va bene sono tutti i negozi chiusi qui attorno. Ma che senso ha lasciare tutto chiuso quando ci sono iniziative come questa?». E in effetti, tranne bar (nemmeno tutti) e ristoranti, la serrata è generale ma non è certo la prima volta. «Anche io vengo da Cagliari» dice Stefano Origa, «e non ho trovato particolarmente traffico per arrivare. Se paragoniamo le situazioni critiche che ci sono a Cagliari sul fronte della viabilità, qui davvero non è niente». Cardina Kosciska suo marito Uber e suo figlio Octavian arrivano dalla Polonia: «Siamo in vacanza qui. La Sardegna è bellissima, siamo stati anche in Sicilia, ma qui ci piace molto di più. Le spiagge sono fantastiche e poi queste iniziative la sera sono bellissime».

Soddisfatto il presidente della Pro loco Stefano Lai, «siamo contenti di essere tornati in piazza Azuni dopo l’esperienza positiva del carnevale. Come abbiamo già detto in diverse occasioni puntiamo a coinvolgere le diverse zone della città e del litorale con le iniziative in modo da attirare anche i turisti che si trovano nel litorale». E infatti ad agosto si torna nella costa con la sagra del maialetto il primo agosto, mentre in centro all’ex caserma in via Roma continua la rassegna Notti in musica.

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