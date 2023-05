Beer fest, dopo una settimana rifiuti e proteste 

Sull’iniziativa niente da dire. Come più volte sottolineato dal sindaco Piero Casula, «Bosa, grazie al Beer Fest, è stata la vetrina della Sardegna», nei giorni a cavallo del 25 aprile. Detto questo, qualcosa da ridire invece ci sarebbe sull’organizzazione che un simile evento richiede all’amministrazione comunale. Non solo nei giorni precedenti la manifestazione, tra ordinanze da firmare, cartelli da preparare e pagare e zone della città da allestire, ma anche e soprattutto nei giorni successivi.

E invece le proteste continuano a essere numerose. E arrivano da diverse zone della città, dalle via Roma e Nazionale al Ponte Vecchio, dalla via delle Conce al Lungotemo e l’area a ridosso dell’istituto Alberghiero, a due passi dal Seminario vescovile.

Oltre ai tanti cartelli affissi nei pali dell’illuminazione che ancora indicano le zone dove parcheggiare per il Bosa Beer fest, terminato ormai da oltre una settimana, ciò che lascia perplessi è la presenza di rifiuti, di buste e di sporcizia in generale. Un segno dell’incuria che non ha ragione di esserci, sia appunto per il troppo tempo trascorso dall’evento e sia perché Bosa si prepara ad essere un’altra volta «la vetrina della Sardegna», visto che da oggi si svolge “Perimavera nel cuore”.

