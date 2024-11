Be(e) me Festival  contro la violenza 

Torna a domani il Be(e) me Festival nasce da un’idea di Francesca Falchi e Letizia Amoreo, attrici registe e drammaturghe, nata nel 2021 con l’intento di festeggiare il Primo Maggio del lavoro delle donne. Il progetto riparte con una edizione speciale, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si terrà domani al Jester Club in via Roma 275 a Cagliari a partire dalle 19.

Tredici performances dal vivo, tre interventi video, un karaoke collettivo “a tema” e uno spettacolo, sono i numeri dell’evento, il cui ricavato (ingresso 5 euro con gadget in omaggio, rigorosamente a forma di ape) andrà in beneficienza ad una realtà del territorio che si occupa di inclusione e che verrà annunciata a fine serata. Si alterneranno sul palco attrici (Maria Grazia Bodio) poetesse (Ornella Demuru, Cristiana Mameli, Stella Iasiello, Teodora Mastrototaro, Soliana Sedda Demuru) comiche (Letizia Amoreo) docenti (Federica Falchi) illustratrici (Giorgia Atzeni) sportive (Alessandra Carta) autrici (Tiziana Arceri) clown dottori (Roberta Orrù) dirigenti scolastici (Lisa Cao). La quota azzurra è garantita da Andrea Ledda (attivista), Marco Lodde (autore) Daniele Podda (performer). Una serata dove tra karaoke collettivo e brani autobiografici e non, pubblico e artiste/i condivideranno riflessioni, sogni, speranze: un momento per ricordare e ricordarsi, rivolgendo uno sguardo al futuro. La “festa” terminerà alle 21con Be(e)ing Wilma Goich di e con Francesca Falchi, un breve trattato sulle relazioni mezzo-secolari senza filtri e senza filler nel nome di Wilma Goich.

RIPRODUZIONE RISERVATA