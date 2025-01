Beccu segretario dei Progressisti 

«Addio al civismo». A dirlo domenica Fabrizio Beccu, l’ex assessore ai Lavori pubblici e braccio destro di Andrea Soddu, di cui è stato vicesindaco nell’ultima consiliatura. Da domenica è diventato il segretario cittadino dei Progressisti che ha abbracciato il progetto del partito di Massimo Zedda.

Un salto in avanti, con il gruppo di Beccu che aderisce così ad una forza politica che anche a Nuoro e in provincie prova e vuole diventare una realtà dell’amministrazione locale. Oltre a Beccu, i Progressisti hanno eletto come segretario provinciale del partito Paolo Ledda, ex sindaco di Sarule. L’ingresso di Beccu e del suo gruppo segna la fine di un’epoca politica in città, quella che aveva dato vita al governo cittadino di Andrea Soddu e dei suoi alleati e pone un interrogativo sull’ingresso o meno dei Progressisti stessi nell’area del Campo largo in vista delle prossime amministrative. Sabato il Campo largo si è riunito a Nuoro, ma non ha registrato la presenza dei Progressisti. In questo nuovo equilibrio, rimane da capire ora che farà l’ex alleato di Beccu, Andrea Soddu

