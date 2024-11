Becciu: svuotato il diritto alla difesa 

CITTÀ DEL VATICANO. «In alcuni casi il diritto di difesa, seppur formalmente garantito, è stato messo a dura prova e svuotato nella sostanza». A denunciarlo è il cardinale Angelo Becciu in una lettera, pubblicata dall’Osservatore Romano, in cui risponde al commento di Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione, alle motivazioni della sentenza di primo grado sul processo vaticano per gli investimenti finanziari della Santa Sede a Londra. «Mi rendo conto che in alcuni casi le azioni del sostituto possono essere incomprese, e so di non essere stato esente da errori, come credo sia capitato e capiti a tutti coloro che, per anni, gestiscono un ruolo dalle competenze tanto vaste, delicate ed eterogenee - scrive Becciu - Ma di un fatto sono certo: ho sempre agito secondo le mie prerogative, senza mai andare oltre i miei poteri e sempre con totale fedeltà alla Santa Sede. L’ho spiegato più volte durante il processo». E poi: «Verrà il momento di parlare delle prove a mio favore, totalmente trascurate dalla sentenza, così come dei molti altri errori che emergono dalla lettura delle motivazioni». E il cardinale respinge ancora una volta l’accusa di aver «truffato il Papa» nella questione della liberazione di una religiosa sequestrata in Mali e dei rapporti con Cecilia Marogna, parlando di affermazioni «inaccettabili» e non supportate «da alcuna prova».

