Becciu ricusa il suo accusatore 

CITTÀ DEL VATICANO. Gli imputati chiedono di ricusare l’accusatore: è la mossa d’apertura del processo d’appello per l’acquisto del palazzo londinese in Sloane avenue con fondi riservati della Santa Sede. La Corte di appello presieduta da monsignor Alejandro Arellano Cedillo, decano della Rota Romana, ha accolto l’istanza con cui Fabrizio Tirabassi, Raffaele Mincione, Enrico Crasso e il cardinale Angelo Becciu, ieri presenti in aula, hanno chiesto in apertura del dibattimento la ricusazione del Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, che in ossequio alle leggi vaticane aveva rappresentato l’accusa già nel primo grado.

Il memoriale

La motivazione sta nei suoi rapporti con le due grandi accusatrici di Becciu, l’ex lobbista Francesca Immacolata Chaouqui e la sodale di monsignor Alberto Perlasca, Genoveffa Ciferri, emerse con la pubblicazione di alcune chat. Da quei messaggi, alcuni scambiati tra lo stesso Diddi e Ciferri, è nato il memoriale in seguito al quale Perlasca, all’epoca capo dell’ufficio amministrativo della Segreteria di Stato che gestiva i fondi riservati, da imputato si è trasformato in teste. «Finalmente ho la possibilità di potermi difendere da una serie di illazioni», ha detto Diddi ai nuovi giudici, «ringrazio le difese per questa iniziativa. Voglio sfruttare i termini dei tre giorni per esprimere le mie considerazioni in maniera serena, in modo da dissolvere i dubbi che in questi mesi sono stati aperti sulla conduzione delle indagini». Adesso deve pronunciarsi la Corte di Cassazione vaticana presieduta dal camerlengo Kevin Joseph Farrell e composta dai cardinali Matteo Maria Zuppi, Augusto Paolo Lojudice e Mauro Gambetti. Il dibattimento nel frattempo andrà comunque avanti.

Il ruolo di Perlasca

Si complica così ulteriormente il primo processo che vede alla sbarra un cardinale in un tribunale vaticano. Diddi, dopo essersi augurato che non ci siano «pressioni», si è allontanato dall’aula mentre i giudici a latere hanno riepilogato la vicenda giudiziaria, che in primo grado ha visto Becciu condannato a cinque anni e mezzo per truffa e peculato. Parallelamente, all’esame della Cassazione ci saranno le chat di Chaouqui, allegate all’istanza di ricusazione. Si tratta dei messaggi tra Genoveffa Ciferri e il promotore Diddi, di quelli tra Ciferri e Chaouqui, della chat tra Ciferri e monsignor Peña Parra. «Dalla lettura complessiva e dall’ascolto dei messaggi - si legge nell’istanza - si evince che, durante la fase delle indagini relative al presente procedimento, dopo il primo interrogatorio di mons. Alberto Perlasca del 29 aprile 2020 e durante il processo dinanzi al Tribunale, è stata compiuta un’attività volta a dirigere e influenzare mons. Perlasca, dapprima quale indagato e successivamente quale teste dell’accusa, affinché rendesse dichiarazioni contro il cardinale Angelo Becciu e gli altri odierni indagati, con la promessa/prospettazione che solo in tal modo non avrebbe subito il processo e la sua posizione sarebbe stata archiviata».

RIPRODUZIONE RISERVATA