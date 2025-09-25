Becciu, no al ricorso dell’accusa 

CITTÀ DEL VATICANO . La Corte d'appello vaticana, presieduta da Alejandro Arellano Cedillo, ha dichiarato ieri l'inammissibilità dell'appello proposto dal promotore di giustizia Alessandro Diddi rispetto alla sentenza di primo grado del 16 dicembre 2023 nel processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del Palazzo di Londra, che ha tra gli imputati il card. Angelo Becciu. «La Corte di Appello dichiara non doversi proseguire azione penale perché ritenuta definitiva la sentenza del 16 dicembre 2023, nei confronti dei sopra indicati imputati, limitatamente ai capi di imputazione trascritti», recita l'ordinanza letta nella terza udienza del processo di secondo grado. Da ora in poi, quindi, non si discuteranno i motivi d'impugnazione della sentenza di primo grado - che aveva condannato nove dei dieci imputati (il cardinal Becciu a cinque anni e sei mesi di reclusione per peculato e truffa aggravata) - presentati dall'accusa, ma solo quelli delle difese.

Le accuse

Il promotore aggiunto Roberto Zannotti, in aula dopo che verso il pg Diddi è stata presentata istanza di ricusazione, ha detto che «le difese hanno sollevato l'inammissibilità della impugnazione della sentenza di primo grado: noi riteniamo che l'eccezione sia infondata per una serie di motivi sia di diritto, che nei fatti». Ha poi illustrato l'impugnazione secondo i capi dettagliati della sentenza, contestando il fatto che in precedenti processi d'appello, in tempi recenti, fossero riferiti a fatti diversi. «Insistiamo nel rigetto», ha affermato. Le tesi del promotore di giustizia sono state ampiamente confutate dagli avvocati, tra cui Gian Domenica Caiazza (difesa di Raffaele Mincione): «Noi difensori ci siamo impegnati duramente a ragionare sul dispositivo, stupisce che si voglia sminuire la norma. Accusa e difesa si devono misurare con il dispositivo della sentenza», ha osservato.

Per il cardinal Becciu, «è un bel segno ma c'è un cammino da fare». I suoi legali, Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, hanno aggiunto: «era doveroso segnalare l'inammissibilità dell'appello del Promotore, che oggi la Corte ha condiviso accogliendo la nostra eccezione. Tuttavia, al netto di questa decisione che esclude l'impugnazione del Promotore, siamo convinti della solidità e della fondatezza delle nostre argomentazioni difensive che dimostrano la piena innocenza del cardinale Becciu». La prossima udienza il 6 ottobre.

