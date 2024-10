Becciu, le ragioni della condanna: «Poca prudenza» 

Città del Vaticano. «Un’operazione estremamente rischiosa e incompatibile con l'atteggiamento doverosamente prudente tenuto dall'investitore»: così il Tribunale vaticano descrive la compravendita del palazzo di Londra, nelle motivazioni della sentenza che nel dicembre 2023 aveva condannato il cardinale di Pattada Giovanni Angelo Becciu, Raffaele Mincione, Enrico Crasso, Gianluigi Torzi, Nicola Squillace, Fabrizio Tirabassi e Cecilia Marogna.

La corte, presieduta da Giuseppe Pignatone, ha scritto oltre ottocento pagine. Smentisce la difesa affermando che «non è in discussione il fatto che l'ordinamento vaticano riconosce il principio del giusto processo». Soprattutto, mette i paletti al reato di peculato: per la legge vaticana è l'uso illecito del denaro, non conta se ci sia lucro o no. Una “risposta” soprattutto alla difesa di Becciu. Sui fondi alla Spes, la cooperativa della diocesi di Ozieri, non conta l'obiettivo della beneficenza o che i soldi non siano stati realmente spesi: il tema centrale resta «l’illiceità della donazione, in quanto effettuata a favore di propri congiunti».

Poi il capitolo su Cecilia Marogna, l'esperta di geopolitica che ricevette oltre mezzo milione di euro per liberare una suora rapita in Mali, ma poi spesa in beni voluttuari. «Il cardinale Becciu non ha preso le distanze da Marogna neanche nelle dichiarazioni da imputato, nelle quali ha continuato a sostenere la professionalità e affidabilità della donna senza mai affrontare il tema del denaro». Lo scambio di lettere tra il Papa e Becciu, poi, per il tribunale ne rivela «la distanza. Non merita alcun commento l'incredibile decisione dell'imputato di registrare una conversazione privata con il Santo Padre».

