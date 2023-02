Becciu in udienza dal Papa 

CITTÀ DEL VATICANO. «Sì, stamattina ho incontrato il Santo Padre. Abbiamo avuto un colloquio molto cordiale e sereno. Il Papa mi ha rinnovato la Sua stima e fiducia come accade ormai da tempo. Ogni incontro con lui per me è motivo di grande gioia». Le parole del cardinale Angelo Becciu all’Ansa descrivono il clima dell’udienza concessa ieri da Francesco nel Palazzo apostolico vaticano, la prima in forma ufficiale da quando, il 24 settembre del 2020, il porporato di Pattada è stato privato dal Pontefice delle prerogative del cardinalato e della carica di prefetto per le Cause dei santi. Becciu, imputato nel processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, ha potuto però mantenere il titolo cardinalizio.

La messa

Quello di ieri è un incontro diverso - almeno nella forma, che in Vaticano è sostanza - da quelli di questi due anni e mezzo. Dal settembre 2020 il Pontefice ha visto diverse volte il cardinale, ha parlato con lui - una conversazione, registrata nel luglio del 2021, è finita anche agli atti del processo - e il primo aprile del 2021 è andato a casa Becciu, nel Palazzo del Sant’Uffizio, per celebrare con lui la messa del Giovedì santo “in Coena Domini”. La notizia dell’udienza ieri mattina alle 9 è stata annunciata nell’agenda delle attività del Papa, e a mezzogiorno l’ha confermata il bollettino della Sala stampa vaticana.

«Dobbiamo amarlo»

L’ultimo incontro era avvenuto sabato 26 novembre ma si era appreso solo il lunedì, quando Becciu, autorizzato dal Pontefice, lo aveva riferito definendolo «come sempre un incontro cordiale» e aggiungendo: «Oltre a fornirgli i chiarimenti che ho ritenuto necessari, gli ho manifestato e rinnovato la mia devozione assoluta. Egli mi ha incoraggiato rinnovandomi l’invito a continuare a partecipare alle celebrazioni cardinalizie». Erano i giorni immediatamente successivi all’emersione delle chat di Becciu con i familiari sequestrate dalla Finanza di Oristano. Si vedrà presto se la nuova udienza sia il preludio a una riabilitazione, per ora resta quanto detto dal cardinale recentemente alle Iene: «Il Papa alla fine mi vuole bene. Abbiamo un rapporto speciale. Di tanto in tanto vado, parliamo, e… con la morte di Papa Benedetto. Ecco, adesso abbiamo un Papa e questo è il Papa della Chiesa e noi dobbiamo amare questo Papa. Non possiamo sognare un Papa del futuro o rimpiangere chi c'era prima. Per dire che il rapporto con il Papa è bello».