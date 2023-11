«Becciu è innocente, accuse infondate» 

«Abbiamo tirato le somme di due anni di processo. Dal dibattimento è emersa in modo netto l’innocenza del cardinale Angelo Becciu. Per tutto ciò, la nostra richiesta al Tribunale non può che essere: assolvete un innocente». Gli avvocati difensori Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo sintetizzano così le quasi otto ore di udienza al Tribunale vaticano in cui hanno sostenuto l’inconsistenza delle accuse nei confronti del porporato sardo, imputato in relazione alla gestione dei fondi della segreteria di Stato e alla compravendita del palazzo di Londra.

Le prove

«Tutte le accuse, ancorché tra loro diverse, sono legate da un unico fil rouge: sono state tutte sconfessate dal processo», ha detto in aula Viglione. «L’ambiziosa struttura elaborata dall’accusa non ha trovato alcun riscontro. Tutte le prove documentali, testimoniali e tecniche hanno smentito le tesi dell’accusa». Inoltre, negli stessi capi d’imputazione, «c’è un dato inequivoco: neanche un centesimo è stato distratto per un’appropriazione a fini personali del cardinale». Viglione ha fatto riferimento alle «anomalie, carenze, omissioni, che sono state lo specchio dell’infondatezza delle accuse. Il teorema è stato completamente sconfessato». E l’accusa di peculato insieme alla manager sarda Cecilia Marogna? Sullo sfondo ci sono i 575 mila euro che dovevano servire alla liberazione della suora colombiana rapita in Mali e finiti in gran parte in spese personali e voluttuarie: «Il cardinale è il primo ad essere stato raggirato, e se voleva davvero “mantenere” la Marogna, come si è detto, perché i versamenti li ha fatti fare quando già non era più sostituto?». Infine l’altro peculato nei bonifici della Segreteria di Stato per 125mila euro alla cooperativa Spes di Ozieri, diretta dal fratello Antonino Becciu: «Due donazioni di cui sono state dimostrate le finalità caritative, mentre neanche un centesimo è stato usato per fini personali dal fratello del cardinale». La sentenza del Tribunale a metà dicembre.

Lo sfogo

«In questi tre anni ho sopportato un grande dolore, non solo per la demolizione della mia persona, ma anche per ciò che questo processo ha rappresentato per la Chiesa, i fedeli e le persone a me più vicine, a cominciare dai miei familiari», è lo sfogo del cardinale Becciu. «A ferirmi ancor più profondamente è stato anche il solo sospetto, lanciato e purtroppo alimentato da alcuni, che io potessi aver sfruttato il mio ruolo per ragioni economiche e per favorire la mia famiglia. Alla Segreteria di Stato, al Dicastero per le Cause dei Santi e nei tanti angoli del mondo in cui ho avuto l’onore di rappresentare la Santa Sede», conclude Becciu, «ho sempre inteso portare con me gli insegnamenti e i valori di onestà e disinteresse che appartengono alle mie radici. Confido che la ricerca della verità auspicata dal Santo Padre trovi presto conferma nel giudizio del tribunale mentre mi affido con fiducia al Signore».

