Becciu: «Contro di me un complotto» 

Città del Vaticano. La lettura dei messaggi pubblicati sul quotidiano “Domani” «non può che suscitare profondo sconcerto. Tali rivelazioni confermano quanto da me denunciato sin dall'inizio e che, in gran parte, il processo ha già dimostrato. Solo scelte discutibili adottate dal Tribunale, su sollecitazione dell'Ufficio del promotore di giustizia, hanno consentito a queste conversazioni di rimanere segrete». Il cardinale di Pattada. Angelo Becciu, reagisce così alla pubblicazione su Domani delle chat - finora sotto omissis dei magistrati vaticani - tra Francesca Immacolata Chaouqui e la sodale di monsignor Alberto Perlasca, Genoveffa Ciferri, nonché di quest'ultima con il pg Alessandro Diddi. «Sin dal primo momento ho parlato di una macchinazione ai miei danni», prosegue Becciu, «un'indagine costruita a tavolino su falsità, che cinque anni fa ha ingiustamente devastato la mia vita e mi ha esposto a una gogna di proporzioni mondiali. Ora, finalmente, spero che il tempo dell'inganno sia giunto al termine».

Autoaccuse nelle chat

«Se scoprono che eravamo tutti d'accordo è finita», si legge in un messaggio delle chat. «Una frase che, da sola, è più che eloquente», rileva il cardinale, in attesa per il 22 settembre dell'appello sulla gestione dei fondi della Santa Sede dopo la condanna in primo grado a cinque anni e sei mesi. Ora «molte persone mi stanno contattando, indignate, dopo aver letto i messaggi. Rimane un'amarezza profonda nel constatare che individui capaci di tali nefandezze nei confronti di un cardinale, o indifferenti di fronte a esse, continuino a ricoprire ruoli di prestigio in Vaticano», aggiunge. Becciu ha dato mandato ai suoi avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo di intraprendere azioni giudiziarie «su condotte sì sconcertanti, che nulla hanno a che fare con la ricerca della verità».

I difensori

Per la difesa dell'imprenditore Raffaele Mincione, co-imputato per la compravendita del Palazzo di Londra, i contenuti «confermano quanto già denunciato anche dalla nostra difesa davanti al Tribunale Vaticano e in sede internazionale». Le chat, affermano gli avvocati Gian Domenico Caiazza, Andrea Zappalà, Ester Molinaro e Claudio Urciuoli, «rivelano il coinvolgimento attivo dell'autorità giudiziaria vaticana e degli investigatori, e di soggetti estranei alle indagini e al processo, nella preparazione della testimonianza di monsignor Alberto Perlasca». Ci sono poi «interferenze per orientare la narrazione accusatoria contro alcuni imputati. Il processo è stato gravemente falsato. L'assenza di imparzialità e la manipolazione del principale testimone d'accusa minano la validità e la credibilità dell'intero giudizio».

Depositate le carte

Le carte sono state depositate da Rodney Dixon, avvocato di Mincione, in una denuncia al relatore speciale dell'Onu Margaret Satterhwaite. Nelle chat Chaoqui, risultata nel processo una manovratrice di Perlasca e del suo memoriale, appare in grado di anticipare dettagli degli interrogatori.

