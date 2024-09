Beccaria, caos per tentare la fuga 

Milano. Ancora una rivolta («prontamente sedata», fa sapere il Dap) al carcere per minori Beccaria. I disordini sono scoppiati sabato notte: alcuni materassi sono stati incendiati e ci sarebbero stati tentativi di fuga, con otto detenuti feriti. «Una notte di ordinaria follia», accusano i sindacati di polizia penitenziaria, che chiedono la chiusura dell’istituto. A maggio i giovani detenuti sono rimasti asserragliati in cortile per oltre un’ora dopo un controllo antidroga, a giugno ne sono evasi due, tra luglio ed agosto ci sono stati incendi ed aggressioni. E il carcere è finito al centro di un’indagine per torture e aggressioni che il 22 aprile ha portato all’arresto di 21 guardie. Durante gli incidenti di sabato - cui avrebbero partecipato tutti i 58 reclusi - gli incendi sono stati appiccati per scatenare il caos: «Diversi - spiega il segretario dell’Uilpa, Gennarino De Fazio - hanno tentato di evadere e quattro sono riusciti a scavalcare il muro di cinta, ma dopo ore di ricerche sono stati rintracciati nel perimetro che delimita il carcere».

