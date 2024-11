Beatrice vivrà ancora: donati gli organi 

Ha lottato per ventiquattr’ore, aiutata dai medici dell’ospedale Brotzu che hanno fatto il possibile per tenerla in vita. Ma ieri mattina Beatrice Loi, la 17enne studentessa di Quartu investita sabato in viale Colombo a Cagliari, si è arresa. Il suo cuore ha smesso di battere: troppo gravi i traumi riportati nell’impatto contro una Fiat Panda, mentre la studentessa stava raggiungendo la sua scuola, il liceo Alberti. Ora, grazie al grande gesto di generosità e amore fatto dai genitori della giovane, ci saranno altre persone che avranno una speranza di una vita migliore: la famiglia ha infatti dato il consenso alla donazione degli organi di Beatrice.

La notizia

Da sabato mattina, dal momento in cui la diciassettenne è stata accompagnata a bordo di un’ambulanza del 118 al Brotzu, verso le 8,10, un esercito di parenti, conoscenti, amici ha pregato, sperando in un miracolo. Sin dal primo momento si è capito che i traumi riportati dalla ragazza, nell’impatto contro il parabrezza dell’auto, erano molto gravi. Le sue condizioni sono state subito definite disperate. Ma chi conosceva Beatrice ci ha creduto. L’ospedale, nel piazzale e nella sala d’attesa del reparto di rianimazione, si è affollato. I familiari e i tantissimi amici e compagni di scuola hanno cercato di far arrivare alla ragazza le loro preghiere e il loro sostegno. Poi ieri mattina la notizia che ha gettato tutti nella disperazione. Il cuore di Beatrice ha smesso di battere.

Il silenzio

I genitori, distrutti e chiusi in un doloroso e inconsolabile silenzio, hanno voluto però fare un atto di grande amore e altruismo: hanno dato l’autorizzazione per la donazione degli organi della loro amata figlia. Sono così iniziate tutte le procedure mediche: Beatrice continuerà così a vivere non solo nella mente e nel ricordo di tutti quelli che l’hanno conosciuta e amata, ma anche nel corpo di altre persone che grazie a lei (e al gesto dei suoi genitori) avranno una seconda vita.

Troppi pericoli

Intanto procedono gli accertamenti della Polizia Locale sull’incidente. Si complica la posizione del conducente della Fiat Panda che ha investito la ragazza: il pensionato di 82 anni ora verrà indagato per omicidio stradale. «Non l’ho vista, avevo il sole in faccia», sarebbero state le parole dell’uomo alla guida dell’auto che ha travolto la giovane, rivolte agli agenti. L’impatto è avvenuto nella carreggiata lato Su Siccu, nell’attraversamento pedonale davanti a piazza dei Centomila. Il preside del liceo Alberti, Roberto Bernardini, distrutto dal dolore, ha ricordato quanto fatto per chiedere di mettere in sicurezza quel tratto di viale Colombo: «Ho inviato comunicazioni al Comune, alla Città metropolitana e ai vigili urbani per l’installazione di dissuasori o altri sistemi di rallentamento per almeno cinque volte, dal 2020 a oggi, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. In altre strade simili siano stati realizzati questi interventi, mentre qui tutto tace».

