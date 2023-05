Beatrice Venezi da oggi dirige “La Traviata”  

Ritorna, questa sera al Teatro di Sant’Alenixedda per la sua prima opera lirica a Cagliari, il direttore Beatrice Venezi una delle giovani rivelazioni della scena internazionale. A lei il compito di guidare “La Traviata”, melodramma in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma “La dame aux camélias" di Alexandre Dumas figlio, e musica di Giuseppe Verdi, assente da Cagliari da sette anni.

Lo splendido e, per l’epoca, innovativo allestimento scenico dell’Associazione Arena Sferisterio di Macerata e della Fondazione Pergolesi-Spontini di Jesi che risale al 1992 e che Cagliari ha già ammirato nel marzo 2000, è quello curato, per la regia e le luci, da Henning Brockhaus. Nella “Traviata” l’impianto scenico è di Josef Svoboda, geniale e poliedrico scenografo ceco, ripreso a Cagliari da Benito Leonori, con l’intrigante trovata di un grande specchio di 250 metri quadrati che sollevandosi pian piano durante gli atti, rimanda le immagini riflesse dal palcoscenico, di volta in volta “sfogliate” come in un vecchio album dei ricordi. Prestigiosi ed affermati gli artisti che cantano, alternandosi, nei ruoli in locandina: Gilda Fiume (26-28-30-1-4)/Nina Muho (27-30-31-1-3) (Violetta Valéry), Marina Ogii (Flora Bervoix), Carlotta Vichi (Annina), Riccardo Della Sciucca (26-28-30-1-4)/Paolo Lardizzone (27-30-31-1-3) (Alfredo Germont), Leon Kim (26-28-30-1-4)/Jorge Martínez (27-30-31-1-3) (Giorgio Germont), Mauro Secci (Gastone), Nicola Ebau (Barone Douphol), Andrea Tabili (Marchese d’Obigny), Mattia Denti (Dottor Grenvil), Moreno Patteri (Giuseppe), Alessandro Frabotta (Domestico di Flora/Commissionario).

