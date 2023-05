«Beatrice non ha avuto giustizia» 

«Non è vero che giustizia è fatta: per noi è una sentenza inaccettabile, cosa ha capito davvero quel ragazzo della tragedia che ci ha portato via Beatrice?».

Il dolore

La vita di Romina Selis, del marito Luca Arru, e dell’altra figlia 13enne, da due anni non è più la stessa dopo che la figlia 16enne Beatrice Arru ha perso la vita nel terrificante incidente stradale del 4 luglio 2021 all’incrocio fra le vie Gramsci e Satta. Alla guida (sotto l’effetto di alcol e droga) dell’auto che bruciò il semaforo rosso a 100 all’ora e dopo l’urto con un’altra vettura si schiantò (incendiandosi) contro un edificio, c’era l’allora ventenne Alessio Farci, di Sant’Anna Arresi. Due giorni fa, difeso dall’avvocato Luigi Porcella, ha patteggiato quattro anni per omicidio stradale. In attesa dell’ordinanza di esecuzione della pena, due anni saranno da trascorrere in affidamento in prova ai servizi sociali, più la conferma delle prescrizioni come ad esempio la revoca della patente.

La sentenza

Già alla lettura della sentenza (concordata da pm e difesa), Romina Selis (la cui famiglia era tutelata da Marco Zusa) è ripiombata nell’angoscia: «Se possibile, non mi ferma qua: non è giustizia accettare solo 4 anni di reclusione, di cui neppure uno in carcere, e dipingere l’imputato come se fosse la vittima mentre l’unica vittima è stata mia figlia». Romina Selis tiene a rimarcare che «nessuna sentenza, anche più severa, mi avrebbe restituito nostra figlia, ma cosa insegna comunque questo verdetto? Cosa ha capito questo ragazzo? Trascorrerà due anni ai servizi sociali e continuiamo a dubitare enormemente del suo pentimento: solo dopo un anno il suo legale ha mandato una lettera al nostro».