Beatrice, le pecore  e mezzo milione di follower per lei   

Il lavoro quotidiano nell’ovile raccontato sui social con un aggiornamento costante capace di catalizzare migliaia di visualizzazioni. Beatrice Marcia, 22 anni, figlia della transumanza sarda in Toscana, padre originario di Goni e madre di Uta vive e lavora con i genitori nei colli dell’Aretino. Fra i verdi pascoli di Lorenzano, gestisce insieme ai propri cari un’azienda di ovini, affiancata ad un piccolo caseificio dove vengono prodotti formaggi della tradizione sarda e locale. Giovanissima e appassionata di Tik Tok è diventata in pochissimo tempo una vera protagonista con oltre 500mila follower proprio grazie al suo lavoro in azienda.

La vocazione

Per la giovanissima allevatrice, il richiamo della campagna scorre da sempre nelle vene. Non un lavoro ma un vero e proprio stile di vita, frutto di tanta passione e sacrifici. «Fin da piccolissima – racconta Beatrice – mio padre mi portava in azienda mostrandomi i segreti di questo nobile mestiere. È stato amore a prima vista, per gli animali e per tutto ciò che ruota attorno al mondo dell’allevamento e dell’agricoltura». Crescendo il legame si fortifica: Beatrice decide di interrompere anticipatamente gli studi per dedicarsi appieno al suo grande sogno, supportata dai genitori. Sveglia tutti i giorni prima dell’alba, ma mai un momento di smarrimento o ripensamenti.

Social

Un giorno del 2021 decide di iscriversi quasi per gioco su Tik Tok. E così, fra una pausa e l’altra, condivide diversi video mentre è al lavoro. Di lì a breve i risultati sono sorprendenti: l’account vola. Un successo. «Non mi sarei mai aspettata che i momenti mentre produco il formaggio, mungo le greggi o pulisco la stalla venissero apprezzati da migliaia di persone – commenta Beatrice – oggi sono seguita da persone vere e reali, provenienti da ogni angolo del mondo. Penso che non sia solo interesse per il mio lavoro ma è ciò che rende unici noi sardi nel mondo con le nostre tradizioni» . E che sia sarda ci tiene a ribadirlo a chiare lettere nonostante l’accento toscano: «Qui ci sono nata e cresciuta, ma nelle mie vene scorre sangue sardo. Mi sento orgogliosamente parte della terra più bella al mondo. Tutti gli anni, fin da quand’ero bambina, faccio un salto nell’Isola. Ne sento il bisogno». Beatrice, mantiene i piedi ben salti a terra e da piccola grande donna guarda al futuro fra sogni nel cassetto e obiettivi: «Non mi sento famosa – aggiunge la 22enne – vivo tutto con molta serenità. La mia vita non è cambiata di una virgola. Lavoro sodo, dedicando il poco tempo libero agli affetti e a viaggiare quando mi è possibile. Non so dove mi porterà questo viaggio sui social, ma la mia vita è e sarà sempre qui nel mio mondo verde». Il legame con la sua terra è strettissimo, si aggiorna quotidianamente su ciò che accade nell’Isola attraverso la fitta rete di amicizie: «Seguo ciò che avviene in Sardegna come se ci vivessi tutti i giorni – conclude – fra l’estate e l’autunno ci farò un salto. Voglio visitare le zone interne che meritano tantissimo. La scorsa estate sono stata a Orgosolo restandone incantata. Abbiamo un potenziale immenso che va valorizzato e i social possono esserne un valido strano strumento».