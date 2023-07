Beatrice, diploma alla memoria 

«Nonostante il cielo ci divida, il ricordo del tuo sorriso illuminerà per sempre i nostri passi», recita una gigantografia sistemata a fianco alle cattedre. Da ieri Beatrice Arru, fra le stelle del cielo, è una ragazza diplomata. È un diploma, quello di Ottico specializzato, che vivrà nel ricordo eterno perché Beatrice, che ora sarebbe stata una diciottenne, perse la vita esattamente due anni fa, la notte del 4 luglio, in un terribile incidente stradale in città.

La cerimonia

Quel diploma, che sarebbe stato il coronamento di un percorso didattico e l’inizio di avventure professionali, Beatrice Arru lo ha simbolicamente ricevuto ieri mattina nel corso di una cerimonia sobria ma densa di emozione voluta dalla dirigenza della scuola professionale intitolata a Emanuela Loi. Docenti e preside che d’intesa con la famiglia di Beatrice, il padre Luca e la mamma Romina Selis, hanno pensato che fosse anche questo un modo, fra le tante iniziative in programma, un modo per tramandare la memoria di una studentessa sfortunata che una sua docente, Anna Pintus, ha definito «modello di dedizione e di lealtà verso i compagni e gli insegnanti». Un diploma, purtroppo, alla memoria. Il sorriso di Beatrice si è spento infatti per sempre la notte del 4 luglio 2021. L’allora sedicenne era stata l’unica vittima dell’incidente stradale avvenuto alle 4 del mattino nell’incrocio fra le vie Gramsci, Satta e Costituente. La macchina condotta da un 24 enne di Sant’Anna Arresi (di recente ha patteggiato quattro anni di reclusione omicidio stradale) bruciò il semaforo rosso a cento all’ora. Beatrice morì nell’auto che, dopo una carambola con un’altra vettura, prese fuoco dopo essersi schiantata su un edificio. Rimase ferita gravemente un’altra adolescente, illesi il conducente e un suo amico.

La scuola

Beatrice frequentava da tre anni e con profitto, l’indirizzo Ottico dell’Ipia: «Una buona studentessa – la ricorda la madre cui ieri è stato consegnato il diploma – si applicava e quest’anno si sarebbe diplomata: sapeva che quell’indirizzo offre sbocchi lavorativi ma pensava di andare a cercare occupazione fuori dalla Sardegna: aveva già le idee chiare». Romina Selis, ancor più dopo la tragedia, ha sempre avvertito come dovere morale la necessità di dire ai ragazzi «che con la vita non si scherza: il sorriso di Beatrice illuminerà sempre i nostri passi e spero anche le scelte dei giovani». Nei primi tre anni Beatrice aveva assieme agli altri alunni del suo corso imparato a realizzare lenti ottiche e montature. Sarebbe stato il suo mestiere. Sono trascorsi due anni ma per i compagni che in questi giorni hanno sostenuto l’esame ogni volta è come fosse ieri: «Abbiamo sempre tenuto la sua immagine fra i banchi – rivela con tenerezza Sabrina Cadoni, una delle sue migliori amiche – è come se avesse completato il percorso di studio con noi. Siamo d’accordo con la famiglia: onoreremo sempre la sua memoria». La sorellina di Beatrice, Camilla, 14 anni, ha scelto anche lei di farlo in modo speciale: si è iscritta all’Ipia, indirizzo Ottico, lo stesso della sorella maggiore. <Siamo stati informati – analizzano la preside Giorgia Floris e la docente Anna Pintus – e questo ci riempie di gioia: non è stato facile scegliere le parole per descrivere il percorso di Beatrice ma la sua costanza amorevole ci è rimasta nel cuore e deve essere un esempio per gli studenti». Le iniziative non si fermano: in attesa di definire i dettagli, un’aula della scuola, quella di educazione civica, verrà dedicata alla memoria di Beatrice Arru.