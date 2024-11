Beatrice, addio silenzioso e toccante  

È tutto così dannatamente immobile, anche nel pomeriggio al cimitero di San Michele, che pare quasi sentirle, quelle lacrime nascoste e riservate a un’intimità sacra e inviolabile. Silenziosa di un silenzio che urla e grida lo strazio per una tragedia senza senso e con tante domande condannate a non avere mai risposta. Non ci sono palloncini, musichette lanciate dalle casse improvvisate né motorini che sgommano all’unisono. Soltanto silenzio; stonato, assordante, in un pomeriggio dove anche il sole sembra essersi fermato in segno di lutto. In tempi in cui anche il dolore finisce per essere quasi spettacolarizzato c’è una famiglia, quella di Beatrice Loi, che ha scelto e chiesto riserbo e discrezione per salutare una figlia, sorella e nipote. Senza messe, processioni, cerimonie e cori.

Preghiere e silenzi

Sei giorni dopo quelle strisce pedonali mai finite di attraversare; cinque, dopo le ventiquattro ore in cui Beatrice è rimasta in bilico tra vita e morte, parlano i nastrini colorati appesi ai pali vicino all’Alberti. Il liceo della diciassettenne di Quartu dove da sabato scorso c’è un un banco vuoto trasformato in altarino. Con le dediche dei compagni, la foto di Bea - bellissima, sorridente -, i ricordi: frammenti di una vita spazzata via in pochi istanti. Attorno alle otto, di una mattina apparentemente come tante altre ma finita in tragedia. Ci sono anche i palloncini con i cuori disegnati, su quei pali, mossi da un venticello gentile che accarezza la giovane donna che fa il segno della croce e forse prega, in silenzio pure lei. E un automobilista che quasi inchioda per osservare i drappi diventati monito e volto e voce del dolore.

Il riserbo

Aveva solo diciassette anni Bea, non stava rientrando dalla discoteca all’alba, non aveva bevuto né aveva quelle colpe che succede si attribuiscano ai giovani, spesso vittime due volte, col peso del giudizio che a dolore somma dolore. Lei stava semplicemente andando a scuola, con lo zaino in spalla, pieni di progetti e sogni che non realizzerà mai. Si son fermati lì, sull’asfalto. Dopo che una Fiat Panda l’ha travolta. L’impatto sulla parte anteriore sinistra della vettura, poi sul parabrezza, la corsa in ambulanza, sino al Brotzu, l’arrivo al reparto di Rianimazione e le speranze di un epilogo diverso in cui hanno creduto e confidato tutti. Lo ha fatto lei, aggrappandosi alla vita con le unghie: lo hanno fatto familiari, amici, compagni, conoscenti e un’Isola intera scossa da un nuovo dramma che le ha strappato un’altra giovane figlia. E si ritorna alla discrezione, di una famiglia che ha scelto di vivere la sua sofferenza lacerante con sobrietà e nel silenzio. Stonato, assordante. Una famiglia che ieri si è stretta in camera mortuaria e ha scelto la cremazione.

I perché

E quando il sole s’allontana e lascia sul golfo di Cagliari solo ombre, restano tanti, troppi perché, davanti a una tragedia forse evitabile, oppure no. Restano le richieste ripetute dal dirigente scolastico Roberto Bernardini per riuscire a mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali di viale Colombo, inviate a Comune, Città metropolitana e anche ai Vigili urbani. Senza risposta, anche loro. E poi ribadite dai rappresentanti d’Istituto. Resta quel “Ti amo”, scritto con la bomboletta spray sul lenzuolo bianco, da Nico, fidanzato di Beatrice. E le note senza audio di Ogni volta, di Vasco, che era la canzone preferita di Bea. “... E ogni volta che viene giorno e ogni volta che ritorno...”. Non tornerà più, Bea, volata via tra rabbia e lacrime, e accompagnata da un silenzio che sembra comunque sentirlo sussurrare. Un silenzio doveroso, chiesto e restituito ai genitori che hanno deciso e saputo guardare oltre donando i suoi organi. In un rincorrersi di vita, morte e ancora vita, nel giorno in cui il dolore impone discrezione, riserbo e tante riflessioni.

