Beata Vergine, una settimana di festa grande 

Tornano i festeggiamenti per la Beata Vergine a Monserrato. Dal 2 al 9 settembre è previsto un fitto calendario di appuntamenti religiosi e civili. Parteciperanno tutte e tre le parrocchie cittadine.

Si comincerà lunedì 2 nella chiesa di Sant'Ambrogio con le messe e l’adorazione eucaristica. Giovedì 5, dalle 16.30 ci sarà la vestizione della Madonna nel santuario di piazza Maria Vergine. Il fulcro della manifestazione sarà sabato 7 con la processione – che partirà dal santuario - accompagnata dalle launeddas, dalla banda musicale della città e dai gruppi folk di Cagliari e Monserrato. Al termine si esibirà l'associazione “Boxis e Sonus” che intonerà i “goccius”, canti devozionali in sardo. Poi, alle 21, canti e balli con i gruppi folk e competizione gastronomica per la “migliore salsiccia di Monserrato”. Domenica 8, “biciclettata” per le vie della città, processione dal santuario a Sant'Ambrogio (in replica il giorno dopo), e il 9 chiusura alle 20 con una serata musicale a Sant'Ambrogio.

