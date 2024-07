Beata Vergine del Carmelo, riti e musica sino a fine mese 

La chiesetta campestre dedicata alla Beata Vergine del Carmelo di Villacidro è già vestita a festa. Le tradizionali bandierine bianche e azzurre che caratterizzano i quindici giorni della Festa della Madonna del Carmine si muovono al vento; i villacidresi lo chiamano “su entu de su Cramu” perché ogni anno il maestrale accompagna i giorni della ricorrenza, che inizia oggi e proseguirà fino a domenica 28 luglio.

Stasera alle 19,45, dopo la messa nella parrocchia di Santa Barbara, i fedeli porteranno in processione la statua della Madonna del Carmine passando per piazza Zampillo, via Roma, via Garibaldi, via del Municipio, via della Libertà fino ad arrivare al piazzale illuminato della chiesa del Carmine. Il simulacro resterà nella chiesetta a lei dedicata fino alla fine dei festeggiamenti.

Le messe mattutine alle 7 e quelle serali alle 19 negli spazi esterni alla chiesetta situata “in s'altura de sa pineta” sono previste domani, martedì 16 luglio e domenica 21 luglio, mentre nei giorni di venerdì 19 e 26 le messe si terranno alle 19. Sabato 27 luglio alle 21:30 si terrà il concerto del coro “Su Cuncordu 'e su Rosariu” di Santu Lussurgiu.

I festeggiamenti religiosi si concludono la sera di domenica 28 luglio. Dopo le messe delle 7 e delle 19,30, partirà alle 20,30 la suggestiva processione serale con le fiaccole accese, in cui i fedeli riaccompagnano la statua della Madonna del Carmine dal colle in cui sorge la sua chiesetta fino alla parrocchia di Santa Barbara.

