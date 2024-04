Beata Vergine, chiesa ristrutturata  

Sono stati ultimati i lavori nella parrocchia della Beata Vergine della Salute, importante punto di riferimento per il Poetto e per la comunità di fedeli che la frequentano.

L'intervento è stato finanziato dalla Regione ed è stato realizzato dal Comune con la progettazione e direzione dei lavori di Giorgio Granara e Noemi Migliavacca.

L’opera è costata 150mila euro e i lavori sono stati eseguiti dall’impresa Inco Unipersonale di Quartu. Le opere sono state finalizzate alla valorizzazione e manutenzione del retablo artistico, alla realizzazione di impianti per il miglioramento del microclima interno, alla realizzazione di “cappotti termici” esterni, all’eliminazione di impianti obsoleti e non funzionanti, al ripristino di intonaci e tinteggiature. Svariati sono stati anche gli interventi di bonifica dei cornicioni con distacchi di materiale e carbonatazione dei ferri d’armatura.

L’edificio si caratterizza per la cuspide imponente, la facciata realizzata in mattoni a vista che riprende i motivi geometrici dei tappeti sardi e, all’interno, per la grande pala d'altare di 85 metri quadri inaugurata nel 2013.

