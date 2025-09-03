Beata Vergine, alla festa anche l’abate di Montserrat 

C’è un legame che unisce Monserrato a un massiccio alto 1237 metri nel cuore della Catalogna. Su quel monte, mille anni fa, veniva eretto un monastero benedettino dedicato alla Madonna di Montserrat. È a quel culto che la città deve il suo nome, per il millenario dalla fondazione dell’abbazia, la comunità monserratina e quella catalana si ritroveranno insieme per festeggiare la Beata Vergine. Alla festa religiosa, tra le più sentite della città, parteciperà infatti una delegazione spagnola per sigillare il gemellaggio tra Monserrato e il monastero di Montserrat.

La mostra

La statua della Madonna sarà vestita domani nel santuario a lei dedicato, mentre sabato, per celebrare il millenario dell’abbazia, nella Sala polifunzionale di piazza Maria Vergine aprirà una mostra fotografica con gli scatti di Luis Casals dal titolo Virgo Serena, visitabile sino al 14 settembre. L’evento vedrà la presenza dell’abate presidente della Congregazione Sublacense Cassinese Dom Ignasi Fossas, del delegato ad Alghero della Generalitat de Catalunya Gustau Navarro Barba, del delegato del Governo della Catalogna in Italia Luca Bellizzi, dello studioso del culto e della devozione alla Madonna di Montserrat Giorgio Fava, che presenterà il libro “La Madonna di Monserrato in Italia. Storia, diffusione e testimonianze del culto nelle regioni d’Italia”, e dello storico monserratino Marco Sini, pronto a illustrare storie e aneddoti legati alla festa religiosa più sentita dai paulesi.

La processione

Domenica il simulacro della Vergine sfilerà in processione per le vie della città alle 19.30. «Sarà una bellissima manifestazione, non solo dal punto di vista religioso ma anche culturale e turistico, porterà tanti visitatori nella nostra città. I pellegrini ogni anno arrivano da tutto il mondo per visitare l’abbazia di Montserrat», commenta il sindaco Tomaso Locci. «Il prossimo anno speriamo di coinvolgere anche lo splendido coro dell’abbazia, sarebbe un onore». Soddisfatta anche l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «È un onore essere stati contattati per il gemellaggio e lo sarà avere con noi gli ospiti provenienti dalla Catalogna per la processione del 7 settembre. Ringrazio don Marcello Lanero che si è prodigato con tanto impegno per l’organizzazione della festa».

Gli spettacoli

Come di consueto, ad accompagnare la festa anche un cartellone di eventi civili: sabato alle 18 la mostra di auto d’epoca dell’associazione Amame, alle 21 il concerto della cantautrice Maria Luisa Congiu in piazza Maria Vergine. Domenica dopo la processione delle 19.30 la serata folkloristica con il Coro di Quartucciu e i gruppi folk di Monserrato, Quartu e Pula, lunedì alle 21 in piazza Maria Vergine musica con il dj di Radio 105 Marco Comollo.

