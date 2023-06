Beach volley, apre il campo 

Per tutta l’estate – fino al 30 ottobre - il campo di beach volley, realizzato dall’amministrazione durante la pandemia nel piazzale della scuola di via Don Minzoni e il campo rionale di via Sardara, saranno a disposizione dei quartuccesi. Mentre il palazzetto “Beatrice Lopez” e le palestre di via Ales e di via Don Minzoni saranno aperte dal primo luglio al 31 agosto. La domanda per avere in concessione gli spazi si può presentare fino al 29 giugno attraverso il modulo scaricabile dal sito del Comune.

