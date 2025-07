Beach tennis e fotovoltaico nell’area sportiva 

L’amministrazione comunale di Senorbì sta investendo negli impianti sportivi per promuovere l’aggregazione sociale e il benessere dei cittadini, in particolare dei più giovani. Proseguono gli interventi di riqualificazione, valorizzazione e ampliamento dell’area sportiva comunale “Renato Sirigu” con il completamento della recinzione degli impianti esistenti e l’avvio dei lavori per la realizzazione dei due campi da padel, uno dei quali al coperto.

«Stiamo portando avanti da tempo un ambizioso progetto che, attraverso la valorizzazione delle strutture e delle aree sportive, punta a favorire la socializzazione e la crescita personale dei nostri ragazzi», spiega il sindaco Alessandro Pireddu. Sarà un’area sportiva ecosostenibile grazie anche all’eliminazione del vecchio impianto a gas per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria che verrà sostituito con una tecnologia più moderna e l’utilizzo del fotovoltaico. Oltre ai campi da padel, verranno realizzati campi di beach tennis e beach volley. In programma anche la ristrutturazione di uno dei dei campi da calcetto esistenti, un intervento di ammodernamento della tribuna spettatori, l’ampliamento dei locali di sgombero e la sistemazione della viabilità (anche a favore dei residenti) nei pressi dell’area sportiva di via Brodolini.

