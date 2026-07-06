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07 luglio 2026 alle 00:46

Beach Soccer Tour, l’Italia trionfa ad Alghero 

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L’Italia conquista la tappa algherese del Beach Soccer Tour organizzato dall’Ibs. Emozioni e spettacolo nell’arena allestita al Lido San Giovanni, per un quadrangolare che ha colorato il fine settimana. In campo con la maglia azzurra ex giocatori del calibro di Beppe Signori, Angelo Di Livio, Simone Tiribocchi e Andrea Lazzari.

Sabato si sono disputate le semifinali, con gli azzurri diretti da Maurizio Iorio che hanno battuto 5-2 la Croazia, con Vito Falconieri (ex Catania) grande protagonista con quattro reti. Nell’altra semifinale, la Francia ha battuto 5-3 il Lussemburgo. Domenica, giornata di finali. Nella finalina per il terzo posto, il Lussemburgo ha schiantato 4-1 la Croazia.

Finalissima thrilling. Dopo la rete di Zingrillo, i transalpini si scatenano ribaltando il risultato fino al 5-1 a loro favore. Sembra finita, ma l’Italia non muore mai e, con la doppietta di Tiribocchi e le reti di Falconieri (capocannoniere della manifestazione) e Lapenna allo scadere, rimanda il verdetto ai calci di rigore. Il francese Marangoni calcia alle stelle, mentre Cassano insacca. Faucher (premiato miglior giocatore del torneo) pareggia i conti, ma Falconieri è ancora implacabile. Alla fine è protagonista l’ex Lecce Benussi, che para il penalty di Rondet per il 7-6 che scatena la festa azzurra.

Prossima tappa del Beach Soccer Tour Ibs, questo fine settimana a Margherita di Savoia.

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