Beach Arena, dai progetti al flop 

Il grande concerto di Salmo, in programma il primo luglio, doveva essere l’evento principale e inaugurale della rassegna estiva Cagliari summer festival. Annunciato quattro mesi fa, l’obiettivo era promuovere la nuova Beach Arena, l’area eventi accanto all’Ippodromo costata nel 2022 circa 100mila euro dove l’amministrazione aveva in mente di dar vita a uno spazio in grado di ospitare fino a 3.000 persone per concerti, spettacoli, eventi sportivi a disposizione di chiunque volesse organizzarli. Quattro mesi dopo, invece, di fronte al successo del botteghino, gli organizzatori hanno deciso di trasferire il concerto di Salmo alla Fiera, sempre il primo luglio, e l’Arena all’Ippodromo, per il momento, continua a restare vuota. Perché a parte Salmo, i due bandi comunali, sia quello per gli eventi sportivi (beach tennis, beach soccer, baseball) che l’altro per gli spettacoli musicali (aperto fino a settembre) sono andati deserti. Tradotto: nessuno vuole la Beach Arena.

I dubbi

A sollevare i dubbi sul futuro della struttura è Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti in Consiglio, che ha presentato due interrogazioni per conoscere il destino della Beach Arena. «La cosa che sorprende è che il concerto di Salmo era stato annunciato in una conferenza stampa dell’amministrazione lo scorso febbraio: il rapper di Olbia era il primo protagonista della rassegna musicale “Cagliari Summer Festival” ospitato nella nuova Beach Arena del Poetto. Pochi giorni fa è arrivata la notizia che è stato spostato alla Fiera, ma nella determinazione del 12 maggio di approvazione del calendario delle istanze pervenute per l'utilizzo della Fiera, il nome di Salmo era già presente», spiega Massa. Sorprende inoltre che sul sito di Cagliari Summer Festival compaia a caratteri cubitali che Salmo farà ballare migliaia di cagliaritani, almeno cinquemila, alla Fiera (biglietti ancora disponibili), mentre sul sito ufficiale del Comune, cagliariturismo.comune.cagliari.it, si legge che «inaugurerà nuova rassegna musicale», Cagliari Summer Festival, «il rapper dei record, Salmo». Solo un ritardo di comunicazione, si dirà. «Chiediamo al sindaco e alla Giunta di sapere cosa sia, esattamente, questo Cagliari Summer Festival 2023 e sapere quante istanze siano pervenute per la concessione dello spazio nell'area all’interno dell’Ippodromo».

Il Comune

In attesa che se ne discuta in Consiglio comunale (le due interrogazioni sarebbero in calendario già stasera) arriva la replica dell’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau. «Premesso che lo spazio dell’arena beach è stato messo a disposizione di chiunque volesse organizzare un evento o spettacolo, a tale scopo è stato bandito un avviso pubblico. È bene precisare che tutti i costi di allestimento e disallestimento nonché i costi generali sono a carico dei privati», dice ribadendo quanto detto in una risposta precedentemente data a un’interrogazione sul tema di Francesca Ghirra. «In sostanza l'amministrazione comunale non ha investito un solo centesimo per l'area ma incasserebbe circa 1700 euro a manifestazione. Da considerare», inoltre, «che un investimento per un evento verrebbe a costare agli operatori circa 100mila euro. Un organizzatore inizialmente ha prenotato lo spazio per il concerto di Salmo ma a causa dell’elevato numero di biglietti venduti lo spazio dell’ippodromo è risultato insufficiente. L'amministrazione ha allestito uno spazio eventi alla Fiera con una capacità di capienza molto superiore garantendo un equilibrio economico finanziario tale da sostenere la riuscita dei grandi eventi», dice. E conclude: «Relativamente al Summer festival ideato da Magma events è un’iniziativa di un privato su cui il Comune non può intervenire».

