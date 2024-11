Bea, l’addio straziante degli amici: «Piccola stella, fai buon viaggio» 

Un silenzio irreale avvolge Su Siccu. Il Golfo di Cagliari è immobile, quasi in ascolto del dolore che, poco distante, si riversa nel cortile del liceo Alberti. Studentesse, studenti e docenti si stringono in un abbraccio collettivo, uniti dal ricordo di Beatrice Loi, la ragazza di 17 anni investita sulle strisce pedonali in viale Colombo, sabato mattina, mentre andava a scuola. Bea ha lottato con tutte le sue forze fino a domenica, ma alla fine il suo cuore si è fermato.

La cerimonia

Tra gli alberi della pineta, si muovono lentamente le sagome dei compagni di scuola. Con gesti misurati e silenziosi, preparano gli striscioni: “Buon viaggio, stellina”, recita uno. Poi, composti e in silenzio, entrano nel cortile che si affaccia sul mare. A rompere il silenzio è la voce del preside, Roberto Bernardini, che si rivolge ai ragazzi come un padre: «Era prevista l’assemblea d’istituto in via Ravenna, ma questo momento ce l’avete chiesto voi. È il vostro momento, per stringerci insieme intorno a Bea. Lei era una ragazza speciale, bella di carattere e d’intelletto. I docenti l’hanno sempre lodata per la sua educazione. I genitori hanno chiesto compostezza e oggi voi ragazzi state dimostrando una maturità di cui sono fiero e orgoglioso».

Viene descritta da tutti come una ragazza sensibile, gentile, educata, intelligente. I suoi insegnanti non si danno pace: era sensibile e generosa. Le parole però sono poche, sono i gesti a parlare davvero. Tanti fiori deposti al centro dello spiazzo. Palloncini bianchi si librano verso il cielo, mentre quello con la scritta “Wish you were here” (Vorrei fossi qui) resta intrappolato tra i rami di un ulivo. Come a dire: non vi abbandono, sono ancora qui.

Le lacrime scendono senza freni, ma ogni ragazzo sembra trovare forza nell’altro, in quell’abbraccio simbolico che si estende ben oltre la scuola. Un mazzo di rose gialle e bianche viene lasciato anche dai volontari che sabato hanno soccorso Bea. Marco Capricciola, uno di loro, abbassa lo sguardo mentre racconta: «Faccio questo lavoro da dodici anni, ma questa volta è diverso. Ho una nipote 14enne e sapere che rischia la vita anche solo andando a scuola è inaccettabile».

Nico, il fidanzato di Bea, è lì anche lui. Non parla, lascia che i gesti riempiano il vuoto. Con una bomboletta scrive su un lenzuolo bianco: «Ti amo per sempre». Poi posa un mazzo di fiori, ignaro di una farfalla bianca che gli volteggia intorno, come un segno invisibile. Intanto, le note di “Ogni volta” di Vasco Rossi si alzano dalla scuola e sembrano raggiungere il mare, portando con sé il dolore e l’amore di chi resta. Era la canzone preferita della 17enne scomparsa, e infatti risuona, negli stessi minuti, anche all’Istituto Comprensivo Lilliu, dove (nel plesso di via Caboni) insegna la mamma di Beatrice. Gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado osservano un minuto di silenzio per ribadire la loro vicinanza alla maestra colpita da un lutto così grave.

«Lei vivrà in noi»

Intanto, all’Alberti, le compagne e i compagni di Bea, tremanti ma determinati, leggono i loro pensieri: «Abbiamo l’obbligo di trasformare la tribolazione in energia positiva. Da oggi abbiamo una certezza: Beatrice vivrà nei nostri cuori, e questo nessuno potrà mai portarcelo via». Anche i docenti si avvicinano, lasciando fiori e messaggi. Sul volto di tutti, la stessa domanda senza risposta, lo stesso sgomento. Sul campo da basket, altri mazzi di fiori: rose arancioni, margherite bianche e infiniti pensieri per la loro amica.

«Le nostre parole non possono descrivere quello che stiamo provando», affermano Diego Bonivento e Nicola Tinti, due dei quattro rappresentanti d’istituto, «le facce delle nostre compagne e dei nostri compagni dicono tutto. Abbiamo perso una ragazza brillante e non possiamo fare finta di niente. Prima di essere una studentessa di questa scuola, Beatrice era una nostra amica: siamo tutti accomunati dal dolore, non possiamo permettere che tragedie del genere possano accadere ancora».

Mentre i ragazzi si abbracciano, all’esterno della scuola si avvia una nuova iniziativa lancaita dal coordinamento dei presidenti dei consigli d’istituto della Sardegna. Nastri colorati sono stati legati, e altri verranno legati nei prossimi giorni, ai pali e ai lampioni vicino alle strisce pedonali più pericolose: per ricordare che i pedoni esistono, anche quando nessuno li vede. Poi il popolo dell’Alberti torna a casa con una promessa: Bea resterà con loro. Tra i rami di quell’ulivo, nel suono delle onde, in una farfalla bianca che vola. «Beatrice vive. E non smetterà mai di farlo».

