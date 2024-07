Bce: su i ricavi, imprese più ottimiste 

Cresce l'ottimismo fra le imprese europee che registrano nella maggioranza un incremento dei ricavi e al tempo stesso un miglioramento dell'accesso al credito bancario. È quanto emerge dalla 31esima edizione dell'indagine trimestrale Bce che rileva come le imprese dell’area euro abbiano riscontrato una maggiore offerta di prestiti bancari e minori ostacoli all’ottenimento di prestiti. È calato quindi il numero di imprese che ha registrato un moderato inasprimento delle condizioni di finanziamento. Una piccola quota di imprese ha inoltre riportato un aumento nel trimestre delle ore medie lavorate, in ragione di un incremento della domanda di prodotti e servizi propri e delle difficoltà nell’assunzione di manodopera. L’aumento è stato trainato dal settore dei servizi. Per quanto riguarda le previsioni sui propri prezzi di vendita e sui stipendi, le imprese si aspettano che i primi crescano del 3% nei prossimi 12 mesi e i secondi del 3,3%. Le imprese del settore dei servizi si aspettano un aumento maggiore dei prezzi di vendita, dei costi salariali, dei costi degli input non lavorativi e dell’occupazione.

