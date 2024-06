Bce: «Ripresa grazie alle famiglie» 

L’economia dell’area euro, che rischiava la recessione a fine 2023, va meglio del previsto e a tirare, ora che gli investimenti segnano il passo dopo tre anni di crescita, saranno le famiglie con i consumi. È lo scenario prospettato dalla Bce che proprio per sostenere i consumi non molla sulla lotta all’inflazione, mentre il Fondo monetario internazionale invita alla prudenza: «Per il 2024 è prevista una modesta ripresa della crescita, che si rafforzerà nel 2025, ma le prospettive a medio termine restano difficili». Il vicepresidente della Bce Luis De Guindos aveva lasciato intendere che, dopo la riduzione del costo del denaro a inizio giugno, non ce ne sarà una nuova a luglio. Se ne riparla a settembre e poi forse a dicembre. La Bce, però, non si sbilancia. La Bce, «non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi», e anche dopo il taglio dei tassi a giugno resta, «determinata ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine, e manterrà i tassi di riferimento su livelli restrittivi finché necessario». L’aspettativa è che l’inflazione, dopo l’accelerazione a maggio al 2,6%, torni a frenare, anche se resterà sopra l’obiettivo del 2% fino a gran parte del 2025.

RIPRODUZIONE RISERVATA