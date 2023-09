Bce, nuovo rialzo dei tassi d’interesse 

La Bce ha deciso di alzare i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. «L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo prolungato», ha spiegato in una nota la Banca centrale europea. «Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, e ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse». Sono state riviste al rialzo le stime sull'inflazione: al 5,6% nel 2023, al 3,2% nel 2024 e al 2,1% nel 2025, per effetto, «dell'evoluzione più sostenuta dei prezzi dell'energia».

Le stime da fare

La decisione sul rialzo è stata presa «con una solida maggioranza», ha precisato la presidente Christine Lagarde. «L'economia della zona euro, stagnante negli ultimi mesi, suggerisce che la debolezza resterà anche nel terzo trimestre. Le condizioni del credito stanno indebolendo la crescita e i servizi, prima un settore resiliente, ora si indeboliscono». Il livello dei tassi, ha aggiunto, «ha due modi per essere determinato: deve essere sufficientemente restrittivo e per un tempo abbastanza lungo. Non abbiamo discusso del tempo, siamo dipendenti dai dati. Dobbiamo testare la nostra valutazione di oggi in base alle stime future».

La vita quotidiana

Il decimo rialzo consecutivo dei tassi della Bce provoca una serie di effetti sull’economia, i mercati e la vita quotidiana delle famiglie. Dai mutui ai conti deposito, agli investimenti e ai bilanci degli stati, la politica di Francoforte punta a frenare l’inflazione e i suoi effetti negativi, specie sugli strati più deboli della popolazione ma provoca anche una serie di impatti di diverso tipo.

Le simulazioni

Una rata del mutuo variabile da 456 euro iniziali potrebbe arrivare a toccare i 759 euro, +66% rispetto all'inizio del 2022. La stima arriva dalle simulazioni di Facile.it che indica un aggravio di 303 euro dopo l'ultimo aumento. E per Mutuionline.it le richieste di mutuo a tasso variabile sono crollate rispetto al primo trimestre dell'anno dal 14,7% del mix al 5,3% e ci si può aspettare che il tasso fisso, la scelta più sicura, continuerà a rappresentare oltre il 90% delle richieste fino a fine anno. Per chi è in difficoltà è possibile allungare il finanziamento per far calare la rata pagando però più interessi o, in alternativa, surrogare. Se si è in difficoltà o si è perso il lavoro, si può ricorrere al fondo Gasparrini per sospendere i pagamenti.

Domanda ai minimi

La trasmissione della politica monetaria all'economia, dopo qualche mese ha iniziato a funzionare e come emerge dai sondaggi della Bce e di Banca d'Italia la domanda da parte delle imprese è scesa ai minimi. Inoltre le banche hanno inasprito le condizioni di concessione dei finanziamenti. Gli ultimi dati di luglio della Banca d'Italia mostrano un calo del 4% dei prestiti alle imprese e una riduzione per le famiglie. Le banche e le società finanziarie, su pressione dei clienti, stanno adeguando verso l'alto i tassi su conti deposito e gli investimenti finanziari dopo un decennio di tassi zero.

