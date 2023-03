Bce in allerta, timori di contagio  

L'Europa sembrava aver arginato la tempesta scatenata dalla banca della Silicon Valley, ma alla vigilia della riunione della Bce il crollo di Credit Suisse riporta il panico in Borsa e fa di nuovo saltare tutti gli schemi. Le previsioni degli analisti sui rialzi dei tassi calano, perché ci si aspetta da Francoforte una maggiore prudenza, vista l'instabilità diffusa e potenzialmente persistente se il caso Credit Suisse dovesse allargarsi.

Ma la Bce, guidata da Christine Lagarde, è stretta anche su un altro fronte: l’inflazione resta elevata, si è estesa a tutta l’economia e non si può rischiare di allentare la presa adesso inviando messaggi meno decisi. I governatori delle banche centrali si riuniscono in un clima decisamente cambiato rispetto ad appena qualche giorno fa, complicato da fattori imprevisti. La Bce è in allerta e, in attesa di capire come si muoveranno le autorità svizzere, ha chiesto alle banche europee quanto sono esposte nei confronti dell'istituto svizzero.Anche se non c'è un vero timore di contagio, perché la vigilanza unica ha da anni messo al riparo le europee da debolezze altrui, il rischio che la sfiducia dilaghi e gli investitori scappino non si può completamente escludere.

