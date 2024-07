BBrothers: «E ora duettiamo con Nicola Nite» 

È un ritorno a tutto cuore quello dei BBrothers con il nuovo singolo “Annì” ft. Nicola Nite dei Tazenda: un brano, che a oltre sette mesi dall’ultimo singolo “Nel Silenzio”, dedicato a tutte le donne vittime di violenza, rilancia il progetto dei fratelli di Porto Torres Alberto e Domenico Bazzoni e ne anticipa il nuovo album. Ispirato, nel 2019, dalla nascita della piccola Anna, figlia di Domenico e protagonista del video, girato da Daniele Paglia nella splendida cornice di Porto Ferro, il pezzo è la lettera di un padre ad una figlia, impreziosita non solo dalla voce di Nicola Nite, ma anche dalla chitarra di Massimo Cossu. Due featuring, che si aggiungono a quelli, che hanno segnato il percorso del duo sin dalla nascita, nel 2005, da quelli con Gigi Camedda, Beppe Dettori, Paolinho (ex Train to Roots) a quello con Maria Giovanna Cherchi in “Lughe de Deus”. «È stato proprio grazie a questo pezzo che abbiamo conosciuto Nicola, nel 2019, in un concerto organizzato dall’Associazione Maria Carta», ci ha raccontato Domenico. «Lo abbiamo cantato con Maria Giovanna e quando siamo scesi dal palco Nicola era lì a farci i complimenti. Si era innamorato del brano e ci aveva proposto subito di fare qualcosa insieme. Quando è uscita “Annì” ci è sembrata perfetta per coinvolgerlo e lui ne è stato entusiasta».

Un altro tocco di classe è dato dalla chitarra di Massimo Cossu.

«La voce di Nicola con le chitarre di Massimo sono il connubio perfetto. Massimo è un grande musicista, il quarto dei Tazenda, arrangia tutti i loro pezzi e insegna chitarra qui a Porto Torres. È un amico e la sua presenza nel brano è qualcosa di professionalmente unico per noi».

“Annì” è la lettera di un padre ad una figlia. Ce la racconta?

«Sono parole nate da un sentimento molto personale, ma portano anche un messaggio, che ho voluto lanciare per tutti i genitori. Nel girotondo della vita, la mano di un genitore per il figlio non mancherà mai, a prescindere da tutto quello che verrà, ma i figli crescono, a volte troppo velocemente, partono, si rischia di perderli».

Per questo avete scelto la malinconia del tango?

«Sì, è un genere stupendo e il suono della fisarmonica fa il resto».

Una dedica bellissima in equilibrio tra le grandi speranze e le grandi paure di un padre. Le sue?

«La speranza è che rimanga sempre con la testa sulle spalle e la paura è quella di perderla nelle vie più oscure della vita, ma si spera sempre coi nostri insegnamenti di tenerla sulla retta via, finché prenderà la sua strada e anche dopo».

Voi lo avete fatto anche grazie a “X Factor” nel 2014. Che ricordo avete di quell’esperienza?

«Bello, perché anche se siamo arrivati solo ai Bootcamp, da lì siamo usciti più grintosi di prima. Abbiamo preso in mano la nostra vita professionale, abbiamo iniziato a pubblicare i primi singoli, poi, un disco nel 2017. Da lì abbiamo pubblicato un singolo ogni anno, con belle collaborazioni, che vorremmo racchiudere in un ep in autunno e, poi, il prossimo anno, lavorare al nostro nuovo disco».

Correvate nella squadra di Morgan...

«Musicalmente Morgan è un genio, tutto ciò che succede fuori dagli schermi è una cosa personale e noi non ci mettiamo bocca. Forse, però, è una persona un po’ fragile».

Progetti?

«Un nuovo disco nel 2025, ma prima partiremo per il tour europeo, abbiamo vinto un bando della Fondazione Sardegna che, in autunno, ci porterà a suonare nei tanti Centri Culturali della Sardegna in Europa. Insieme a noi, artisti e artigiani».

