B&B in aumento ma in città si resta solo per dormire 

Turismo, è tempo di bilanci anche nelle realtà meno vocate come Assemini. Il titolare dell’unico albergo della città, “Il Grillo”, non gongola, tutt’altro. «Annata negativa, sembra che per i turisti andare in un hotel non sia più trendy , si considerano in vacanza solo se vanno nelle strutture alternative, B&B in testa», dice Luciano Mostallino, 89 anni.

Il bilancio

Analisi confermata dalla soddisfazione dei titolari di bed and breakfast e affittacamere, strutture in forte aumento. «Ottima stagione», dice Meris Mostallino, 62 anni, titolare de “Il Pomo d’oro, azienda agricola specializzata nella coltivazione di ortaggi e frutta che ha ricavato stanze per i villeggianti. «Settembre da incorniciare», interviene Michela Dessì, 49 anni, del B&B “Martina”, «giugno molto bene, luglio e agosto in linea con le aspettative».

I numeri

Resta il fatto che la vera novità è intavolare certi discorsi in una realtà che sta provando a puntare sul turismo relativamente da poco tempo. «C’è un boom di B&B e affittacamere, 25 registrati in Municipio, dato sopra la media regionale», dice il sindaco Mario Puddu, «a conferma che Assemini si sta affermando come “polo di supporto turistico” per il Cagliaritano, grazie ai prezzi accessibili, ai collegamenti e alla posizione strategica vicino al mare, alla città e alle oasi naturalistiche».

«Un trend di crescita turistica reale e spontaneo», interviene l’assessore Maurizio Tunis, «alimentato anche dalla valorizzazione culturale e folklorica promossa negli ultimi anni dal Comune».

I rilievi

Resta ancora tanto da fare. Antonio Demuru, 67 anni, è docente di economia turistica e titolare dal 2017 del B&B “Sunny house Fourtheen”: «Premessa: è stato un settembre ottimo, a differenza di agosto che ha tradito le attese. Oggi Assemini è utilizzato, grazie anche alla sua posizione ottimale, come dormitorio dai turisti che poi trascorrono le giornate al mare a Pula o a Villasimius e le serate a Cagliari. La prossima sfida deve essere quella di valorizzare le potenzialità della ceramica d’autore, delle escursioni a Monte Arcosu o nella laguna di Santa Gilla».

La fotografia

È il discorso che sposa Niside Muscas, consigliera di minoranza: «Assemini deve diventare una bella città, con un centro storico accogliente, capace di catturare i vacanzieri con una serie di botteghe artigiane nel cuore dell’abitato, con i ristoranti tipici, con i percorsi culturali. Sono stata a Cadice in Spagna di recente, sui marciapiedi sono disegnati i sentieri che portano alle enoteche o nei negozi tipici: da noi mancano anche le indicazioni stradali».

I servizi

Prosegue Meris Mostallino dal suo agriturismo: «Noi ci facciamo guidare dai giudizi lasciati dagli ospiti sul web: 10 per la struttura, l’accoglienza e la colazione, 7 scarso per i servizi. E ci si riferisce ai trasporti, alle strade, a quel che Assemini non offre. L’amministrazione comunale sta già investendo ma potrebbe fare di più, almeno secondo chi visita la nostra città. Comunque manifestazioni come “aspettando Capodanno” e la sagra della panada attirano visitatori, è innegabile».

«Avevamo le miniere, abbiamo ancora la laguna». prosegue Antonio Demuru, «e l’oasi naturalistica che arriva a Domus de Maria. perché non riusciamo a valorizzarle? Perché non invogliare i turisti a visitare anche il nostro territorio, non solo le spiagge di Chia e Costa Rei?».

«Assemini è brutta, diciamolo», chiude Luciano Mostallino, «sono stato a Calangianus, il centro è pulito, le strade pulite, prendiamolo come esempio e i turisti resteranno anche qui».

(2- continua)

RIPRODUZIONE RISERVATA